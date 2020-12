Il sindaco Carlo Marino, come aveva anticipato nei giorni scorsi, ha ulteriormente chiuso alcune attività commerciali per cercare di contenere il rischio di diffusione del Covid-19. Anche se, c'è da precisare, il provvedimento è ancora parziale, in quanto riguarda solo in parte le due vigilie. È di ieri mattina l'ordinanza sindacale, concordata, peraltro, nell'ambito del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, che contiene nuove restrizioni atte a evitare assembramenti nel corso delle festività natalizie per alcune particolari situazioni. Come quelle che riguardano questo fine settimana e l'altra, che durerà fino al 6 gennaio 2021, che contempla il divieto «di consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico».



«Una decisione sofferta ma necessaria ha spiegato Marino che abbiamo definito con il prefetto, il questore e tutto il Comitato per l'ordine pubblico, al fine di contenere il contagio ed evitare di disperdere i sacrifici fatti da tutti in questi ultimi mesi». Infatti, le stesse ordinanze saranno emanate, sempre su indicazione del Comitato, anche ad Aversa e Santa Maria Capua Vetere. Per oggi e domani le regole sono particolarmente rigide. Infatti, a partire dalle 11, è vietato consumare alimenti e bevande, esclusa l'acqua, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico e, per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti), l'asporto di bevande, esclusa l'acqua. Con una precisazione: «Qualora la regione Campania dovesse essere classificata area gialla, sarà consentita l'attività di ristorazione solo con servizio al tavolo, all'interno dei locali e senza possibilità di servizio all'aperto». Inoltre, sempre per oggi e domani, dalle 11 alle 22, è proibito, per più di tre persone esclusi i familiari conviventi, lo stazionamento e l'assembramento, (fatte salve eventuali code per garantire gli accessi contingentati negli esercizi commerciali). Insomma, norme ancora transitorie in attesa che il «temporeggiante» governo nazionale prenda le decisioni che tutti ormai aspettano da giorni. «Aspettiamo, infatti, i prossimi Dpcm e le ordinanze sindacali per regolamentare le altre giornate. Martedì mattina - annuncia Marino - ci sarà una nuova riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per definire altre regole».



Provvedimenti, comunque, «abbastanza scontati», secondo Salvatore Petrella, presidente Confesercenti Caserta. «Ce lo aspettavamo dice dopo ciò che è accaduto lo scorso weekend, quando per strada c'era folla e molti assembramenti. Così, purtroppo, per colpa di pochi pagano tutti. Risulta, infatti, anche a noi che c'è stato qualche gestore di esercizi per la somministrazione che non ha rispettato le regole, un comportamento che ha penalizzato anche chi, invece, ha lavorato in sicurezza e nel rispetto delle norme. La decisione del sindaco è stata, perciò, inevitabile. Ora, però, ci aspettiamo che siano prese misure concrete ed efficaci per venire incontro agli operatori del settore: ormai il Natale è andato, allora sarebbe utile, come abbiamo chiesto, un intervento a fondo perduto pari al 70 per cento del fatturato». Anche per Confcommercio l'ordinanza del sindaco Marino è la conseguenza della situazione che si è verificata sabato e domenica scorsi. «Comprendiamo e siamo disposti ad accettare decisioni come questa presa dal primo cittadino di Caserta perché siamo consapevoli della drammaticità della situazione: non è questo il male peggiore. Ciò che proprio è inconcepibile è l'incertezza e le indecisioni, l'alternanza di notizie, la mancanza di chiarezza che in questo periodo caratterizza l'azione del governo nazionale che sembra vivere in un altro mondo», dice Lucio Sindaco, presidente Confcommercio Caserta. «Perciò ora quello che sembra più importante è l'immediatezza nell'erogazione dei ristori. Siamo ancora più delusi dalla politica e spaventati per il futuro».



© RIPRODUZIONE RISERVATA