Treni fermi in Campania. A causa del ritrovamento di un cadavere non lontano dai binari la circolazione ferroviaria sulla linea Roma - Napoli, via Cassino, dalle ore 13 è sospesa fra le stazioni di Caserta e Santa Maria Capua Vetere. È quanto si apprende da fonti delle Ferrovie dello Stato. Al momento sono in corso gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria.