CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 15 Settembre 2019, 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La città sbrindellata, un rattoppo qui uno là, ma l'abito si fa sempre più indecente per l'estetica e la vivibilità dei casertani che devono indossarlo. Il tratto di via San Carlo che va dall'innesto di via Galilei fino all'incrocio con via Colombo-via Santorio è stato chiuso al traffico automobilistico, quello pedonale consigliato a destra nel senso di marcia verso piazza Duomo, per il pericolo di crollo del fabbricato, segnato dai numeri civici 108 e 110, che è immediatamente adiacente alla chiesa dell'Immacolata Concezione e d'angolo con il Park San Carlo.