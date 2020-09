Traffico cittadino, in entrata e in uscita dal centro, le piste ciclabili che sono diventate aree di parcheggio automobilistico, siamo ai primissimi giorni di settembre ed è come fossimo già nel pieno della normalità autunnale. Cioè caotica. Lo scorso fine settimana è stato di fuoco per il sommarsi di tre eventi, uno imprevisto, gli altri due programmati e la città è risultata «tappata» dal versante Variante Anas, Casagiove e Ponte d'Ercole. Lavori programmati e annunciati all'arteria di accesso al capoluogo, automobilisti indirizzati alla circonvallazione, strada Appia per Casagiove, innesto per via Camusso che porta al sottopasso. Giovedì, traffico interdetto dalle 10.30 al primo pomeriggio per il 31esimo incastro di un autofurgone sotto la volta del sottopasso. La somma di due confluenze di fiumi veicolari, dalla Variante e dall'Appia, a risalire come i salmoni via Cupa per Sala, una strada che è un nastrino che immette su via Ponte e via Tescione. Chi c'è passato sa cos'ha passato. E' la cronaca del 3 settembre scorso ma già il giorno successivo nuovo blocco, il previsto dopo l'imprevisto, lavori di allacciamento dei segnali luminosi di avviso eccedenza altezza degli automezzi diretti al famigerato ponte che, risibilmente, risultavano allacciati ai due fanali della pubblica illuminazione più vicini e, quindi, funzionavano soltanto con questi accesi. Quindi, lavori di allacciamento elettrico esclusivo ultimati e da ieri la segnaletica speriamo veramente antitoppamento rifulgeva dopo mesi dalla istallazione. Disagio archiviato, ma non è finita perchè nel mentre dall'Anas si fa sapere che i lavori alla Variante al sottovia del Parco della Reggia saranno fatti di notte, dalle 21.30 alle 7 e fino all'11 settembre, eccoti un'altra ordinanza comunale di interruzione al traffico in via Campania, tra via Di Basso e via Guerriero, siamo tra le borgate Tredici e San Benedetto, nei giorni 7 e 8 settembre. Nuovi disagi, li patiranno quanti lunedì vi impatteranno. E ora, le piste ciclabili.

A quelle già realizzate e in via di ritocco, altre se ne annunciano in via Tescione, e saranno, come quelle di corso Giannone e via Verdi-via Renella, nuove aree di sosta per automobilisti indisciplinati. Tratti di strada dedicati ai ciclisti, un bel po' di migliaia di euro spesi, la fantasmagoria di colori che caratterizza le piste richiama l'Infiorata di Genzano o il garrire di più bandiere multicolori come al Palazzo Onu. Da via Verdi e per tutta via Renella, il tappeto d'asfalto nero-blu-rosso-bianco-azzurro-giallo è tutto costellato da auto e furgoni in sosta o per quelle fermate da un «attimino» che producono lo stesso disagio ai ciclisti. Disagio? No: pericolo, grosso pericolo perché il procedere forzato a zig-zag, le deviazioni frequenti e improvvise sulla carreggiata normale, ha causato cadute di ciclisti e investimenti mancati per un soffio. In via Renella la pista è delimitata da blocchi di cemento di colore giallo, tutta una segmentazione in più casi ugualmente saltata da auto guidate da irresponsabili o da quanti sbagliano l'angolazione nell'entrata e uscita dai varchi carrabili. Fatte le piste, ma chi ne controlla il rispetto? Facile guardare al corpo di Polizia Urbana ma ci asteniamo dal puntare il dito perché non c'è il bersaglio. Ancora di recente il comandante lamentava la carenza del personale a disposizione, dall'organico inadeguato da anni alla città di 80mila abitanti circa a stento si riescono a mettere in strada quattro vigili e un paio di pattuglie automontate che dovrebbero sorvegliare il centro urbano e le 24 borgate e, fino a questa sera, anche l'affollamento di Casertavecchia aggredita per il Settembre al Borgo. E' o non è, tutto questo, fare le nozze coi fichi secchi?

