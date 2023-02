Caserta, beni sequestrati a un imprenditore, collegato al gruppo Zagaria dei Casalesi, pari a 60 milioni di euro

Era finito in un'indagine dei Ros chiamata «Scettro» il 22 gennaio del 2021. Oggi, l'imprenditore titolare della distribuzione di prodotti alimentari «Pellicano srl», Paolo Siciliano, è stato colpito da un nuovo provvedimento notificato dai carabinieri del ros e i finanzieri del comando provinciale di Caserta. Le forze dell'ordine, infatti, hanno dato esecuzione a una misura di prevenzione patrimoniale con sequestro di beni mobili e immobili, emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione Misure di Prevenzione, su proposta della Procura della Repubblica di Napoli.

A «inchiodare» l'imprenditore Siciliano ci sarebbero alcuni contatti fra l'impresa di grande distribuzione di alimenti presente in tutta la provincia di Caserta e oltre e i nipoti del capoclan dei Casalesi (ora ristretto al 41 bis nel carcere di Cagliari), figlie della sorella Beatrice Zagaria.

Il provvedimento è nato dalle indagini anche di tipo patrimoniale condotte dal raggruppamento operativo speciale dei carabinieri e dalla compagnia della guardia di finanza di Marcianise, delegate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, in direzione di un imprenditore casertano, sul cui conto le indagini hanno permesso di acquisire indizi qualificati in ordine alla sua pericolosità personale e alla formazione illecita delle sue attività, considerata la vicinanza anche al clan Belforte e al clan dei Casalesi – Gruppo Zagaria, titolare di otto aziende operanti nella provincia di Caserta, attive nel settore immobiliare, edile e della grande distribuzione e commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, a cui fa capo una catena di supermercati presenti con 21 punti vendita nella provincia di Caserta.

Il provvedimento, dispone il sequestro di conti correnti, quote societarie e relativi beni strumentali, per un valore stimato in circa 60 milioni di euro. Si precisa, infine, che il provvedimento eseguito è una misura non ancora definitiva e avverso cui i soggetti destinatari potranno far valere i mezzi di impugnazione previsti dalla legge.