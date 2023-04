Gemellaggio tra il collegio dei geometri di Caserta e l'Universita pubblica “King Mihai I” di Timisoara

Raggiunto un accordo di collaborazione tra il collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Caserta, guidato dal presidente Aniello Della Valle, e l'Università pubblica “King Mihai I” di Timisoara.

A Caserta la stretta di mano tra il rettore Cosmin Alin Popescu e Della Valle, il quale ha sottolineato: «Questo gemellaggio apre nuovi orizzonti e preziosissime sinergie. Ringrazio per la loro presenza nel capoluogo di Terra di Lavoro il rettore Popescu e i professori Marinel Horablaga e Pietro Grimaldi».

«Siamo felici di essere qui a Caserta. Abbiamo altre collaborazioni, anche in Italia, ma è la prima volta che approdiamo in Campania. Ringrazio il collegio e in particolare il presidente Della Valle per aver gettato le basi di un gemellaggio a cui teniamo moltissimo. Collaborare sarà importante e prestigioso» ha fatto eco il rettore Popescu.