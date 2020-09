Un 46enne di Villa Literno è stato arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato per detenzione illegale di arma e lesioni personali aggravate. I militari hanno accertato che l'uomo aveva appena esploso in strada due colpi di pistola nei confronti di un 19enne del posto, ferendolo alla spalla destra.

LEGGI ANCHE Omicidio a Pozzuoli: 35enne inseguito e crivellato di colpi davanti a una villetta

Dai primi accertamenti i militari dell'Arma, che hanno subito trovato e sequestrato la pistola risultata avere matricola abrasa, hanno inoltre ricondotto l'aggressione a futili motivi scaturiti da un litigio avvenuto tra un familiare dello sparatore e un amico del ferito.

L'arrestato, anch'egli ferito nel corso della colluttazione avuta con la vittima, dopo essere stato dimesso dall'ospedale con una prognosi di 15 giorni per fratture ed edema, è stato portato al carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La vittima, invece, è stata ricoverata presso il pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, non in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA