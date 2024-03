​Comitato ordine pubblico a Caserta, più videosorveglianza

Nuovi impianti di videosorveglianza e l'efficientamento di quelli esistenti, oltre a un'attività di sensibilizzazione dei sindaci sulla necessità di manutenere gli impianti installati per assicurarne il funzionamento costante. E' quanto stabilito nel corso comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto stamani a Caserta e dedicato al territorio della provincia, anche a seguito di alcuni recenti episodi di furti sui quali sono in corso indagini da parte delle forze di polizia.

Il comitato è stato presieduto dal prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo.

L'incontro - al quale hanno partecipato il sindaco di Caserta, il vice presidente della Provincia, il presidente della Camera di Commercio, il Questore e i comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza - è partito con una disamina generale dell'andamento della delittuosità nel Casertano; dal numero complessivo di reati raffrontato alla popolazione residente, è emerso un trend in lieve aumento per i reati predatori, in linea con l'andamento nazionale. Il prefetto ha poi ringraziato le forze di polizia "per la professionalità e l'impegno degli operatori nell'azione di vigilanza e controllo del territorio".

Il comitato è proseguito con il monitoraggio dello stato dei sistemi di videosorveglianza esistenti nei comuni della provincia e, dai dati, è emerso che i reati si concentrano soprattutto nelle aree sprovviste di telecamere e scarsamente illuminate. Da qui, l'obiettivo di implementare il "sistema sicurezza" in un'ottica complessiva, integrando la rete della videosorveglianza - spesso rivelatasi decisiva nelle indagini condotte dalle forze di polizia per l'individuazione degli autori dei reati - con quella della pubblica illuminazione, attraverso la realizzazione di nuovi impianti e l'efficientamento di quelli esistenti; saranno sensibilizzati i sindaci sulla necessità di manutenere gli impianti installati per assicurarne il funzionamento costante. Per il comune di Caserta, a breve sarà convocato un primo tavolo operativo per individuare i punti sensibili di collocazione dei nuovi dispositivi, come le vie di accesso alla città.

Potranno tenersi, inoltre, riunioni con altre amministrazioni comunali per effettuare focus specifici. Per rafforzare la "rete" della videosorveglianza, sarà data attuazione a livello provinciale, ai contenuti del "Protocollo quadro video-allarme antirapina" firmato il 22 febbraio scorso dal Ministro dell'Interno con i referenti nazionali di Confcommercio e Confesercenti, per garantire standard più elevati di sicurezza agli esercizi commerciali e alle imprese grazie al collegamento dei sistemi di video-allarme con le sale operative delle Forze di polizia.

Sul tema, il presidente della Camera di Commercio Tommaso De Simone ha assicurato l'impegno a predisporre a breve un bando con la previsione di contributi e meccanismi premiali per le imprese che aderiranno all'intesa, a partire dai settori più a rischio come quelli dei tabaccai, delle farmacie, dei distributori di carburanti.