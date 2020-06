Movida scatenata nel week-end in via Ferrante e largo Sant'Elena. Assembramenti, niente mascherine e vendita di alcool dopo le ore 22. E poi cori da stadio, musica a tutto volume e schiamazzi fino alle tre del mattino come documentano video e foto realizzate dai residenti che ora si dicono pronti a denunciare sindaco, assessore con delega alla polizia municipale e gestori dei locali.

«Questa zona della città è diventata terra di nessuno - sbotta Manuela di Giacomantonio, residente di via Ferrante -registriamo una totale anarchia e una assenza assoluta di controlli. Anche questo sabato abbiamo ripetutamente chiesto l'intervento di vigili urbani, polizia e carabinieri ma non si è presentato nessuno. Le volanti si fermano in piazza Margherita o al massimo si spingono su largo San Sebastiano e via Mazzini. Niente multe per le seppure evidenti violazioni delle ordinanze comunali e regionali, nessuna sanzione per il disturbo della quiete pubblica che prosegue indisturbata fino all'alba. Comprendiamo il momento di difficoltà economico delle attività commerciali e il bisogno di riprendere a lavorare ma questa ripresa deve avvenire nel rispetto delle regole altrimenti non è tollerabile. Al sindaco, al prefetto e al questore chiediamo un presidio fisso dal giovedì alla domenica delle forze dell'ordine in largo Sant'Elena».

LEGGI ANCHE Palermo, le mani della mafia sulle agenzie scommesse: «Comprate 3 concessioni dai Monopoli»

Già pronta intanto una denuncia alla Procura della Repubblica che chiama in causa anche le istituzioni: «Hanno il dovere di tutelare l'ordine pubblico e non lo stanno facendo dichiara Rosy Di Costanzo, presidente del comitato No degrado, no movida selvaggia' pretendiamo rispetto in quanto cittadini e speriamo che tutta la comunità si schieri al nostro fianco in questa battaglia comune che mira a salvaguardare la salute di tutti. Il virus non è scomparso, certi atteggiamenti sono inammissibili. Ed è inaudito che un sindaco non riesca a far rispettare le ordinanze che egli stesso emana».

L'ABBANDONO

«Siamo stati ignorati e abbandonati dalle istituzioni per anni denuncia Antonella Angelino, residente di via Ferrante ma ora la vicenda ha assunti anche i contorni del paradosso: ci chiedono di rispettare le regole per la salvaguardia della salute nostra e degli altri e poi consentono a centinaia di persone di assembrarsi sotto casa nostra e fare quello che vogliono. Senza alcun dispositivo di protezione personale e senza alcun rispetto delle distanze sociali. Per non parlare della sporcizia che troviamo sotto casa al mattino. Quintali di vetro e bottiglie abbandonati davanti ai garage, alle porte di ingresso e ai cancelli. Siamo avviliti. Speravamo in una presa di coscienza dopo il lockdown, in una presenza maggiore di controlli e invece la situazione è peggiorata». E tra i residenti c'è anche chi ha scritto al presidente della Regione, Vincenzo De Luca: «Ho evidenziato il disagio che stiamo vivendo - racconta Francesco Autiero spero che almeno lui risponda visto che le istituzioni locali non ci ascoltano. E spero che lo faccia prima che sia troppo tardi. Temo che tutti questi assembramenti incontrollati possano determinare nuovi contagi e i dati diramati nelle ultime ore sembrano sostenere questa tesi».

VIA FERRANTE

«Quello che succede ogni week-end in via Ferrante fa notare un altro residente, Giuseppe Mascolo è la testimonianza del dilagare del degrado sociale e non si comprendono i motivi per i quali nessuno interviene. La totale assenza di controlli e la mancata presa di posizione rappresentano un chiaro fallimento dello Stato che genera di fatto la perdita di fiducia nelle istituzioni».

I GESTORI DEI LOCALI

Ma intanto la maggioranza dei gestori dei locali di via Ferrante condanna gli episodi del week-end e annuncia di voler scendere in campo al fianco dei residenti: «Siamo indignati e stigmatizziamo con forza il comportamento di alcuni commercianti della strada denuncia Cristina Palmieri, portavoce della categoria che, violando le regole, vanificano tutti gli sforzi compiuti da noi fino ad oggi per garantire una civile convivenza. Nel corso di un incontro con il sindaco la scorsa settimana abbiamo chiesto tolleranza e comprensione per poter ripartire con serenità. Siamo pronti a denunciare chi non lo farà e non gli consentiremo di mettere a rischio la nostra salute, il nostro lavoro, la nostra dignità e soprattutto la reputazione». E in relazione agli assembramenti davanti ai locali ha aggiunto: «Non spetta a noi il controllo della strada».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA