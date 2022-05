L'ira dei commercianti: «Senza parcheggi i negozi del centro vanno in tilt»

Pochi giorni fa il colonnello Gianfranco Paglia, coordinatore del tavolo sulla sicurezza cittadina istituito dal Comune di Caserta, ha rassicurato le parti sulla vicenda parcheggi. In ballo, infatti, ci sono le economie del centro, che secondo le due associazioni di categoria risentono robustamente delle disponibilità dei posti auto per chi vuole arrivare in città. Eppure le sue parole non sembrano aver sortito l'effetto sperato, tant'è che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati