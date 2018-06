Lunedì 4 Giugno 2018, 20:43 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 20:43

Pubblicate le commissioni degli esami di Stato 2018 ( CLICCA QUI ) nelle scuole secondarie superiori di secondo grado. Quest’anno, in provincia di Caserta, parteciperanno agli esami 9532 studenti delle classi quinte, l’anno scorso erano 9714. I privatisti sono circa 700. Le commissioni che opereranno nelle scuole superiori sono 256. Ci saranno 3 commissari esterni, 3 interni e un presidente esterno.Gli esami comineranno mercoledì 20 giugno, il 21 giugno la seconda prova specifica per indirizzo per poi terminare con la temuta terza prova scritta stabilita da ciascuna commissione d’esame, lunedì 25 giugno, in coerenza con il documento del consiglio di classe. Confermato anche l’invio telematico delle tracce delle prove scritte degli esami di Stato. La validità delle operazioni sarà affidata al docente referente dell’istituzione scolastica, nominato dal dirigente scolastico, il quale dovrà gestire il plico telematico scaricando i temi, utilizzando le chiavi di accesso di lettura e stampare i documenti da consegnare agli studenti delle classi quinte. Gli orali sono previsti a partire dal 28 giugno.