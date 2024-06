Affidamenti di lavori pubblici studiati “a tavolino”, attraverso procedure illegittime create da dirigenti comunali compiacenti per favorire imprenditori ed esponenti della politica casertana. Un sistema su cui la magistratura vuole vederci chiaro, soprattutto sul ruolo dell’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Caserta Massimiliano Marzo, accusato di aver “privilegiato” alcune imprese nell'affidamento di opere commissionate dall'ente municipale. L'importante esponente dell'esecutivo, guidato dal sindaco Carlo Marino, è stato ieri sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, all'esito di un'articolata indagine condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, coordinati dalla Procura del Tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere. Come l’assessore, analoga misura cautelare è stata emessa nei confronti dei dirigenti comunali Francesco Biondi, Giovanni Natale e Giuseppe Porfidia e dell'imprenditore Gioacchino Rivetti. Sono accusati, a vario titolo, dei reati di falso, corruzione e concorso in voto di scambio. Indagate altre nove persone tra le quali l’assessore e vice sindaco Emiliano Casale, in totale 14 con gli arrestati.

APPROFONDIMENTI Caserta, blitz carabinieri al Comune per gli appalti: arrestati assessore, dirigenti e dipendenti Caserta, Marino: «Fiducia in magistratura e forze dell'ordine» Camorra a Castel Volturno, assolti ex sindaco ed ex vice sindaco

Pesanti le accuse mosse nei confronti dell'assessore Marzo, il quale - in cambio degli affidamenti resi a beneficio del Rivetti - vincolava l'imprenditore ad acquistare il materiale occorrente per le commesse pubbliche presso l'azienda, la Edil Marzo, di cui è amministratore e socio al cinquanta per cento. La Procura, attraverso indagini documentali, ha provato tra l'altro un forte incremento degli incassi che, rispetto al 2021 sono cresciuti di oltre il 296%. Le intercettazioni hanno poi rivelato agli investigatori un quadro sconcertante su una serie di vantaggi di cui hanno beneficiato alcuni dipendenti comunali finiti sotto inchiesta. Alcuni dettagli dell'inchiesta sono stati resi noti dal procuratore capo della Procura sammaritana Pierpaolo Bruni e dal colonnello dei carabinieri Manuel Scarso, al vertice del Comando Provinciale di Caserta. I riscontri emersi hanno reso una panoramica chiara sull'intreccio di complicità che si annidavano all'interno degli uffici comunali. L'imprenditore Rivetti, interlocutore privilegiato dell'assessore Marzo in materia di affidamenti pubblici, in cambio dell'elaborazione degli atti falsi necessari per l'assegnazione delle opere comunali - avrebbe pagato una polizza assicurativa Rca in favore del dirigente Biondi ed eseguito vari lavori presso la sua abitazione, oltre che diversi interventi presso immobili nel territorio di Alvignano nella disponibilità del geometra Giuseppe Porfidia. Anche sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole dell'infanzia è emerso uno schema di aggiudicazioni illegittime, che avrebbe visto compartecipi - al di là dell'esponente dell'esecutivo comunale - anche il dirigente Giovanni Natale e il dipendente Gaetano Di Tora.

Come in altri affidamenti, i lavori oggetto della relativa determinazione dirigenziale, sono stati eseguiti in data antecedente rispetto allo stesso provvedimento amministrativo e del verbale di consegna dei lavori. Circostanza che ha fatto presumere il solido rapporto di fiducia tra assessore, dirigenti tecnici e imprenditori, a vario titolo, impelagati in una serie intrecciata di piaceri, favori e atti costruiti “su misura”. Due le società attraverso le quali Rivetti ha partecipato a varie offerte di affidamento per conto del Comune. Oltre alla Rima S.r.l, con la quale l'imprenditore ha operato per la manutenzione delle scuole dell'infanzia, c'è un altra ditta attraverso cui lo stesso Rivetti è riuscito ad “accaparrarsi” altri lavori pubblici. Trattasi della società Corim, con la quale l'imprenditore ha ottenuto, sempre attraverso attestazioni false in merito all'esecuzione - sotto la direzione del dipendente comunale Giuseppe Porfidia - l'affidamento delle opere di riattazione ed adeguamento del canile municipale. Anche la gestione comunale del verde, con particolare riguardo alla messa in sicurezza degli arbusti pericolanti, è finita sotto la lente di ingrandimento della Procura. Emerge, su questo filone di indagine, il nome di un altro soggetto, quello di Raffaele Nunziante, legato alla Green Aedilis srl, di cui è titolare il fratello Giamario, costituita nel marzo del 2022, alla vigilia della pubblicazione delle relative determine di affidamento. Firmatario della determinazione oggetto di investigazione, il dirigente dell'Ufficio Tecnico Luigi Vitelli. «Abbiamo riscontrato - ha evidenziato Bruni - situazioni in cui è emersa un’evidente commistione tra interessi pubblici e privati, che ha avuto come sfondo un mercimonio di voti».