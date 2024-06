Il terremoto fuori. Il silenzio dentro. Così, avvolte da una calma irreale, apparivano ieri mattina le stanze del Comune di Caserta. Ovunque visi tirati, occhi bassi, passi accelerati. E soprattutto poca voglia di parlare dell’accaduto. In particolare tra i dipendenti, increduli e preoccupati. L’inchiesta della Procura, che al momento coinvolge due assessori, tre dirigenti ma anche funzionari e impiegati, ha generato infatti uno scossone che, secondo molti, non potrà che avere ripercussioni politiche e amministrative. Le prime, inevitabili, hanno visto il sindaco Carlo Marino avocare a sé, ad interim, le deleghe dell’assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Marzo, da ieri ai domiciliari, e per il quale il prefetto Giuseppe Castaldo ha disposto la sospensione dalla carica ai sensi di quanto previsto dalla Legge Severino. Le altre deleghe, appannaggio dei dirigenti coinvolti nell’inchiesta, saranno redistribuite tra il segretario generale, Salvatore Massi, la dirigente del settore economico-finanziario (ed unica a non essere coinvolta nelle indagini) Antonietta Carrella, e il dirigente Luigi Vitelli, che, seppur indagato a piede libero, continuerà a lavorare ma si occuperà soltanto dei settori che non rientrano nei capi di accusa che gli vengono contestati dai giudici. Si tratta naturalmente di una riorganizzazione temporanea in attesa di conoscere gli sviluppi dell’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere.

«Abbiamo preso atto dell’accaduto - fanno sapere dal Comune - e adottato i provvedimenti consequenziali per garantire la continuità amministrativa, in questa fase non si poteva fare altro». Ma intanto la politica si è già messa in moto. Ieri mattina dalla riunione congiunta delle commissioni affari generali, lavori pubblici e controllo atti di bilancio sono emersi timori sulle conseguenze e gli effetti della vicenda giudiziaria sui progetti e i fondi del Pnrr, e nei prossimi giorni è previsto anche un confronto in giunta. Non si esclude infatti che l’altro assessore coinvolto nelle indagini, Emiliano Casale, che ricopre anche l’incarico di vice sindaco, possa consegnare le sue dimissioni oppure che possa essere proprio il primo cittadino a revocare l’incarico.

Sul caso il sindaco Carlo Marino ha tenuto a precisare che «gli episodi di cui ai capi di imputazione riguardano fatti accaduti antecedentemente al luglio 2023, mese in cui ho emesso i nuovi decreti di attribuzione delle deleghe ai dirigenti, applicando la legge anticorruzione». E in relazione all’inchiesta, ha aggiunto: «Abbiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine. Al tempo stesso auspichiamo che le persone coinvolte nell’indagine possano chiarire quanto prima la propria posizione. Il lavoro dell’amministrazione va avanti regolarmente».

Solidarietà anche dai consiglieri di maggioranza e opposizione con la differenza però che questi ultimi invocano anche chiarezza e un azzeramento dell’esecutivo. «Sono un liberale - fa notare Pasquale Napoletano di Fdi - e in quanto tale rispetto il principio di presunzione di innocenza. La magistratura farà il suo corso e sarà suo compito accertare la verità dei fatti. Tuttavia, se emergeranno elementi concreti che coinvolgono l’amministrazione in questa vicenda, l’amministrazione dovrà darne conto alla città. È una questione di trasparenza e responsabilità». Più aspro Raffaele Giovine di Caserta Decide: «La città è su tutti i media nazionali per una triste pagina della nostra amministrazione pubblica, che ha colpito anche il gruppo politico più rappresentato in maggioranza, con i due assessori più importanti. È perciò auspicabile un azzeramento politico e tecnico del governo della città rispetto ad una situazione difficilmente tollerabile. È il momento che le forze politiche progressiste facciano la differenza». «Si tratta di una vicenda che, se confermata, - denuncia Romolo Vignola dei Progressisti per Caserta - sarebbe abbastanza inquietante. Sul piano politico ciò che mi ha colpito è il presunto episodio di voto di scambio. Sono un garantista e spero che ciascuna delle persone coinvolte possa chiarire al più presto la sua posizione, lo scenario politico e amministrativo che potrebbe aprirsi però nelle prossime settimane è del tutto imprevedibile». «Sul piano politico occorre una riflessione approfondita - fa notare Matteo Donisi del Pd - proseguire come se nulla fosse, sarebbe una reazione incauta perché in questa vicenda è investita l’amministrazione nelle sue figure apicali. Ci aspettiamo che sia il Pd a indicare quale strada percorrere alla luce delle novità emerse, vanno riscritti da zero obiettivi e modalità di un'amministrazione che appare preoccupantemente compromessa».

«Politicamente al momento non cambierà nulla - è invece il commento di Roberto Peluso di Italia Viva - siamo in attesa del Riesame. Se dovessero essere confermate le accuse, sarà il sindaco a fare le dovute valutazioni». Attendista anche il capogruppo dei Moderati, Massimo Russo, secondo cui nessuna discussione potrà essere intrapresa prima della seduta consiliare sul consuntivo del prossimo 19 giugno. Preferisce rinviare ogni valutazione a quando il quadro sarà più chiaro ed esaustivo anche Giovanni Comunale del Pd che precisa: «Sono dispiaciuto, ma non preoccupato».

E intanto nella serata di ieri si è dimessa, su indicazione del M5s, anche l’assessora all’ambiente, Carmela Mucherino, così come previsto dal codice etico di comportamento del Movimento che prevede per i suoi iscritti l’abbandono dell’incarico in caso di vicende giudiziarie che coinvolgano la compagine politico-amministrativa nella quale si è inseriti. «Necessaria una presa di posizione a difesa dei valori della legalità», ha detto. Il sindaco ha quindi assunto temporaneamente anche la delega all’Ambiente.