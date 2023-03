Caserta, il pianista Jae Hong Park aprirà i «Concerti di primavera» dell’associazione «Anna Jervolino»

Tornano i «Concerti di Primavera» dell’associazione «Anna Jervolino». Undici imperdibili appuntamenti dall’11 marzo al 20 maggio 2023 tra il Museo Campano di Capua e il Museo archeologico di Calatia di Maddaloni.

Tanti gli ospiti di prestigio attesi nel ricco programma della kermesse musicale. Per il ciclo «Pianofestival» si esibiranno Jae Hong Park - Premio Busoni 2021, per la prima volta in Regione Campania - Enrico Pace, Olaf John Laneri, Massimiliano Damerini e Olga Domnina.

La rassegna è sostenuta dal MiC – Direzione Generale Spettacolo e dalla regione Campania e si avvale della collaborazione della Direzione Regionale Musei e del Museo Campano di Capua della Provincia di Caserta.