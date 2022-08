“Un’estate da Re” a Caserta: omaggio a De Andrè con Servillo

Cinque emozionanti concerti ospitati in un sito Unesco patrimonio mondiale dell’umanità: il palazzo reale di Caserta. Partirà lunedì 8 agosto alle ore 14.00 la vendita dei biglietti per assistere agli spettacoli della settima edizione di “Un’estate da RE”, la rassegna musicale in programma dal 3 al 18 settembre. Una straordinaria inaugurazione con i Carmina Burana, un concerto-omaggio a Fabrizio De André con Peppe Servillo, una tappa del tour di Mario Biondi e un doppio speciale concerto di Claudio Baglioni: è il programma che spazia dalla cantata scenica al soul, fino all’iconico cantautorato italiano rivisitato in chiave sinfonica, confezionato dal direttore artistico Antoni Marzullo. La rassegna, diventata negli anni un’occasione di rilancio culturale, turistico e di valorizzazione di tutta l’area casertana e della Campania, conferma anche quest’anno la politica di prezzi accessibili a tutti. I biglietti per i Carmina Burana e per Fabrizio De André Sinfonico saranno in vendita a 10 e 15 euro. Quelli per Claudio Baglioni a 20 e 30 euro. I ticket per il Romantic Tour di Mario Biondi prevedono una tariffa unica a 20 euro. Inoltre, in abbinamento al biglietto per gli spettacoli sarà possibile acquistare a un prezzo speciale l’Artecard 365 lite, il pass a tiratura limitata che offre l’opportunità di visitare alcuni tra i principali luoghi della cultura della Campania .

“Un’estate da RE” avrà inizio sabato 3 settembre con i Carmina Burana, la più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici. L’orchestra filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno sarà diretta da Michael Balke, eccelso e acclamato direttore d’orchestra. Giovedì 8 settembre andrà in scena un concerto-omaggio a Fabrizio De André, la cui musica è riletta in chiave orchestrale dal pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese Geoff Westley. Ad interpretare alcune della più belle canzoni di De André saranno Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini. Il “Romantic tour” di Mario Biondi farà tappa alla Reggia di Caserta martedì 13 settembre. Biondi porterà sul palco i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album “Romantic”, uscito lo scorso 18 marzo, un progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli. Gran finale con un doppio speciale concerto di Claudio Baglioni, protagonista sabato 17 e domenica 18 settembre assieme all’orchestra filarmonica “Giuseppe Verdi”: cinquant’anni di grande musica e grandi successi discografici saranno racchiusi in due serate magiche e dalle fortissime emozioni.