Venerdì 4 Ottobre 2019, 12:00

È in carcere per aver violato le norme della casa famiglia dove era stato affidato. Ieri, per lui, è arrivata anche la condanna. Si tratta di Antonio Corvino di 42 anni di Caserta che la notte del tre febbraio scorso investì e uccise due cittadini stranieri: un ventisettenne della Guinea e un ventinovenne del Senegal, lungo la statale 7 Bis a Teverola.