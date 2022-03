Caserta, il consorzio Asi revoca i suoli industriali all'indiana Titagarh-Firema

Una bufera dagli effetti imprevedibili si è abbattuta sulla Titagarh-Firema, storica azienda di Caserta che produce carrozze ferroviarie. Il Consorzio Area Sviluppo Industriale di Caserta ha infatti revocato a Titagarh l'assegnazione dei terreni dove sorge lo stabilimento, e ciò perché la multinazionale indiana, che nel 2015 rilevò Firema salvandola dal fallimento, non si è mai convenzionata con l'Asi, proprietaria dei terreni per 350mila metri quadrati dove è situata l'azienda ferroviaria.

Il Consorzio Asi ha deciso con delibera emessa all'unanimità dai cinque componenti del Comitato direttivo, di cui fa parte anche il presidente Asi Raffaela Pignetti (presente come segretario il direttore generale dell'Asi Pietro Santonastaso); l'assegnazione risaliva a decenni fa, quando l'azienda era di proprietà della famiglia Fiore. La Titagarh avrebbe dovuto chiedere all'Asi la riassegnazione dei terreni. L'ente di sviluppo industriale aveva già sollecitato nel 2017 la Titagarh ad effettuare il convenzionamento, ma ciò non è mai avvenuto, anzi la società indiana, emerge dalla delibera Asi, ha fittato una parte dei terreni all'Air Campania srl, società che da circa un anno gestisce il trasporto pubblico locale nelle province di Caserta, Benevento e Avellino, il cui amministratore unico Anthony Acconcia ha rivestito in passato il ruolo di direttore generale proprio del Consorzio Asi; e in quell'area data in fitto «senza autorizzazione dell'Asi», c'è oggi il deposito degli autobus, un'attività dunque non legittima.

La delibera riporta anche la costante giurisprudenza cristallizzata nelle sentenze del Consiglio di Stato, secondo cui adesso tutti quegli enti che hanno rilasciato autorizzazioni a Titagarh dopo l'acquisizione di Firema nel 2015 - si parla di una serie di autorizzazioni amministrative tra cui quelle ambientali - hanno l'obbligo di revocarle; si tratta di enti come la Provincia di Caserta, il Comune di Caserta, la Regione, l'Arpa Campania, l'Asl di Caserta, la Sovrintendenza, che ora dovranno porre rimedio per non incappare nel reato di omissione di atti d'ufficio.