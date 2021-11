Caserta, controlli anti-droga: arrestato pusher a Rocca D'Evandro

In Rocca D'Evandro, i carabinieri della locale stazione, hanno tratto in arresto un 51enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. I militari dell’arma, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato grammi 61 di cocaina, grammi 2,4 di marijuana, tre bilancini di precisione, materiale da taglio e la somma contante di 1.950 euro ritenuta provento dello spaccio.

Nel medesimo contesto investigativo i carabinieri hanno accertato che l’uomo aveva ceduto ad un 30enne del luogo una dose di cocaina del peso di grammi 1,12, sottoposta a sequestro.

Sono stati altresì segnalati all’autorità amministrativa, per uso personale, quattro giovani residenti in quell’area geografica trovati in possesso complessivamente di grammi 3 di cocaina e 2,48 di hashish, sottoposti a sequestro.

L’arrestato, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.