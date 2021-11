Caserta, controlli anti-droga: arrestato spacciatore a Sessa Aurunca

La polizia di Caserta, nel pomeriggio di sabato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati di criminalità diffusa, ed in particolare il personale della squadra volante del commissariato di pubblica sicurezza di Sessa Aurunca,ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 42enne, originario di Mondragone, di nome M.F.

In particolare, alle ore 16 circa, il personale della volante, mentre effettuava un posto di controllo sulla via Domitiana, altezza della rotonda per Piedimonte, notava sopraggiungere dalla direzione di Mondragone un’autovettura Fiat 600 di colore azzurro, che alla vista della volante invertiva la direzione di marcia.

Gli agenti insospettiti da tale manovra, raggiungevano l’autovettura al fine di procedere al controllo della stessa, il cui conducente, solo a bordo, veniva identificato per M. F., che si mostrava palesemente agitato ed insofferente al controllo.

A tanto, gli agenti si determinavano ad effettuare un’immediata perquisizione personale estesa anche al veicolo da lui condotto.

Indosso all'uomo, e precisamente nel pantalone, all’altezza del giro vita, veniva rinvenuto un barattolo in plastica contente 7 palline in cellophane termosaldate contenente polvere di colore bianco del peso di circa 5 grammi nonché 17 capsule trasparenti contenente sostanza cristallina di colore bianco del peso di circa 6 grammi, nella tasca anteriore destra del pantalone veniva rinvenuta la somma di denaro di 290 euro suddivisa in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio ed un telefono cellulare.

Alla luce di quanto accertato si procedeva all’arresto, in flagranza di reato di M. F. siccome gravemente indiziato della violazione del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arrestato, al termine degli accertamenti di rito, veniva associato alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.

Tale attività di polizia, espletata dagli uomini del commissariato di Sessa Aurunca, rappresenta una risposta al dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale Domitio.