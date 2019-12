Circa 120 persone sono state identificate dagli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Santa Maria Capua Vetere, nel corso di uno speciale servizio di controllo del territorio eseguito negli ultimi due giorni, in collaborazione con le unità specializzate del Reparto prevenzione crimine 'Campania'.



In particolare, sono state elevate diverse sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada con ritiro amministrativo di documenti. Sono state controllate anche persone sottoposte a misure di prevenzione e cautelari ed in particolare è stato sorpreso nel comune di Santa Maria Capua Vetere un pregiudicato colpito da misura del divieto di dimora nella provincia di Caserta, la cui posizione sarà sottoposta alla magistratura. In previsione delle prossime festività natalizie saranno effettuati ulteriori particolari servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della provincia di Caserta. © RIPRODUZIONE RISERVATA