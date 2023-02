Caserta, controlli in una villa per eventi a San Valentino: sequestrati 300 chili di alimenti

Nell'ambito di uno specifico servizio svolto in occasione della festa di San Valentino, i carabinieri del nas di Caserta hanno eseguito un controllo in una villa per eventi della provincia casertana che aveva in programma una serata organizzata per la ricorrenza.

L'accertamento si è concluso con il sequestro e la distruzione di circa 300 kg di alimenti vari, tra preparazione gastronomiche già pronte per essere somministrate e prodotti di carne o ittici, per violazioni riguardanti la tracciabilità dei prodotti alimentari e la sospensione di tre impianti frigoriferi e un deposito di bibite, perché venivano utilizzati in completa assenza della necessaria notifica alle autorità sanitarie e in precarie condizioni igienico sanitarie e strutturali.

Per le violazioni riscontrate, nei confronti dei titolari sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.500 euro.

Nella stessa circostanza i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta hanno effettuato un controllo sulla posizione contributiva dei dipendenti accertando gravi inadempienze da parte del datore di lavoro.