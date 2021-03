Caserta, schiaffo al Coronavirus i guariti più dei positivi

Per la prima volta, dopo circa un mese, il numero delle guarigioni dal Covid in provincia di Caserta supera quello dei nuovi positivi. Un dato significativo se si considerano i report pubblicati dall'Asl di Caserta di questi ultimi giorni. La decelerazione dei contagi, infatti, era già apparsa negli ultimi bollettini, ma è con quello di ieri che trova conferma. Sono, dunque, 256 i cittadini che hanno ricevuto esito positivo al tampone, mentre sono 314 coloro cui è stata certificata la negativizzazione del virus. Conseguenza di ciò è la riduzione di 61 assistiti nel numero complessivo degli attuali positivi che sono 7.228. Dunque, il trend sembra si sia arrestato o, quanto meno, sembra sia in atto una tregua da parte dell'infezione, analizzando il quadro generale.

Andando nel dettaglio dei comuni, infatti, alcune città continuano a registrare alti numeri di positivi attuali: come Caserta che conta 607 contagiati, Aversa 338, Maddaloni 504, Marcianise 423. Al netto di questi alti numeri, la decelerazione c'è e si sente, nonostante presidi ospedalieri come quello provinciale, il Sant'Anna e San Sebastiano, stiano affrontando il problema della saturazione dei posti letto, aggravato dal fatto che i pazienti positivi trasferiti in ospedale presentino il più delle volte condizioni cliniche critiche e complesse tanto da rendere necessaria un'assistenza ad alta intensità.



Volendo guardare, in modo ottimistico, i numeri del report di ieri, di sicuro la contemporanea azione del servizio vaccinale sta facendo la sua parte a fronte di tanti che continuano ad infettarsi dal Covid. Comunque sia, per contenere il rischio di contagio la regione Campania ha diramato la nota inerente la proroga della chiusura degli spazi pubblici, dove è più possibile che si verifichino aggregazioni e il divieto di mercati e fiere fino al 5 aprile. Allo stesso tempo, però, l'ente regionale ha aperto la piattaforma per aderire alla campagna vaccinale anche ai volontari della Protezione civile che in questo momento aiutano i centri vaccinali sul territorio.



Intanto, proprio nei centri vaccinali continua l'affluenza di utenti. A prova di questo, la lunga fila di macchine in attesa di poter accedere ai più vasti centri come quello allestito nella caserma Ferrari Orsi, sede della brigata Garibaldi. Qui, pur essendo lunga la coda delle auto in attesa, nessun disordine si sta verificando tra gli utenti né tanto meno la stessa fila di auto ricade sulla mobilità cittadina che insiste su via Laviano. Detto ciò, la somministrazione dei vaccini, che sia Pfeizer, Moderna o AstraZeneca, continua ed è davvero poco significativo il numero di defezioni al vaccino. Comunque, a conferma dell'andamento del servizio vaccinale effettuato in Terra di Lavoro e riconosciuto anche a livello regionale, cresce il numero delle prime dosi erogate dall'Asl di Caserta non soltanto nella caserma della brigata Garibaldi ma anche negli altri centri vaccinali del territorio. Sono 78.238 le prime somministrazioni da cui 35.701 richiami. Degli assistiti, 25.359 sono cittadini ultra ottantenni, 25.621 i docenti e gli addetti del personale Ata e 4.392 esponenti delle forze dell'ordine, stando al monitoraggio delle 13.40 di ieri.



