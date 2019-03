CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 25 Marzo 2019, 12:00

Viale Beneduce: otto giorni fa la segnalazione della mancata rimozione, dopo abbondante potatura, degli sfalci, montagnole di rami di eucalipti lasciati a seccare come origano, con pericolo di incendio per eventuali mozziconi di sigaretta lanciati.I lavori di potatura erano stati fatti nella settimana precedente, significa che a circa due settimane dalla sanificazione del vasto viale alberato, l'aiuola spartitraffico gravata da bella ma pericolosa frondosità l'eucalipto è albero dal tronco robusto ma fragilissimo nei rami le chiome rimosse sono ancora al loro posto. Si rinnova la domanda: era tenuta l'impresa incaricata dei lavori anche allo «sfratto» o la rimozione compete all'impresa tenuta al servizio di rimozione rifiuti in città? Resta l'interrogativo, restano i cumuli di sfalci, con le aiuole di fiori adottate dagli abitanti di viale Beneduce sommerse e rovinate, semisommersa e circondata una delle panchine del prato. Servizi solitamente fatti a metà, giusto per ribadire la validità del detto del «bue scornato», una mancanza o una imperfezione a rovinare un'opera, comunque un lavoro che andava necessariamente fatto.