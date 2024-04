Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

Cosa fare a Caserta nel weekend del 20 e 21 aprile? Ecco una lista di eventi, spettacoli e mostre.

MANIFESTAZIONI/1

Sabato e domenica a Caiazzo, nel Parco San Bartolomeo, si terrà la tredicesima edizione del “Festival del Verde-Giardini del Volturno”. L’evento, dedicato quest’anno al suo fondatore Loreto Marziale, prevede un programma ricchissimo: laboratori, stand di giardinaggio, artigianato, gastronomia, fino alla possibilità di ammirare in mongolfiera il panorama di una delle zone più belle di Terra di Lavoro.

MANIFESTAZIONI/2

A Caserta, al Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista, sabato e domenica torna la Fiera del Vintage.

Presenti oltre 300 espositori in un’area al coperto di ben 8.000 mq di esposizione suddivisa in 20 aree tematiche e con un’ampia area food.

MUSICA

Quello delle Five Notes è un quartetto polifonico tutto al femminile. Venere Perrotta, Federica Laudadio, Barbara De Blasio ed Angela Farina con il loro repertorio che fonde repertorio pop e soul sono in concerto venerdì alla Andy Osteria, nella frazione casertana di Ercole.

SAGRE

Al via domenica nel borgo di Squille la stagione degli eventi enogastronomici con la Sagra degli Asparagi. Ricca la proposta culinaria: un intero menù con piatti a base di asparagi raccolti nelle campagne circostanti, accompagnati dal vino Pallagrello. Previsto anche un mercatino di artigianato e prodotti tipici.

TEATRO/1

Venerdì sul palco del Teatro Civico 14 di Caserta arriva “Fine pena Ora”, storia di un’amicizia impossibile, una corrispondenza durata 34 anni fra un ergastolano e il giudice che l’ha condannato. In scena, Salvatore D’Onofrio, Costanza Maria Frola e Giuseppe Nitti.

TEATRO/2

Sabato e domenica Sal Da Vinci con il suo “Sal Da Vinci Stories” è al Teatro Comunale di Caserta. L’idea è quella di uno spettacolo che unisca il cuore della canzone dell’artista partenopeo con la modernità, anzi con la quotidianità della tecnologia con la quale tutti i giorni ci confrontiamo: i social.

TEATRO/3

Per la rassegna “FaziOpenTheater”, a Capua, nella Sala Teatro di Palazzo Fazio, domenica va in scena in anteprima assoluta “Mi sa dire l’ora?”. Lo spettacolo racconta l’incontro/scontro fra un figlio che ha soggezione del genitore e un padre che vuole recuperare, in un solo giorno, quello che ha mancato di fare per anni. Con Luigi de Sanctis e Paolo Romano.