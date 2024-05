Caserta, cosa fare nel weekend: gli appuntamenti

Ecco tutti gli eventi nel weekend a Caserta tra spettacoli, eventi per famiglie, danza, food e teatro.

Danza

Nell’ambito della rassegna “Off Call for Contemporary Experimental Dance”, domenica l’Associazione Arabesque – Arb Dance Company porta in scena al Teatro Civico 14 di Caserta “StraVaganza”, spettacolo del coreografo venezuelano Fernando Suels Mendoza.

Famiglie

Domenica al Bosco di San Silvestro, a San Leucio, in occasione della Festa della Mamma è in programma lo spettacolo “Quando la Mamma non c’è…” a cura della compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco.

Previsti anche laboratori tematici di manipolazione creativa.

Food

A Parete ritorna la Festa della fragola, da venerdì a domenica nella Villa Comunale. Maestri pasticcieri e gelatai proporranno le loro creazioni realizzate con le fragole locali. Non mancheranno attività rivolte ai più piccoli, come un laboratorio di lettura, ed ospiti, come gli attesi Gigi e Ross.

Libri

Il mercato editoriale è dominato da poche grandi case editrici, ma negli ultimi anni si è rilevato un aumento notevole di autori che scelgono di autopubblicare i propri lavori. Si parlerà di questo e di altro con Mirko G. Rauso venerdì al Circolo dei lettori di Capua e Mater bistrot – Cose d’interni Libri, in occasione della presentazione del libro (autoprodotto) di Elena Manfredini “Storia di una famiglia qualunque”.

Musica

Al PecoraNera Jazz Club di Pignataro Maggiore sabato il Lello Petrarca Trio è in concerto per ripercorrere i suoi dieci anni di storia. Lello Petrarca, Enzo Faraldo ed Aldo Fucile compiranno un viaggio in musica, tra composizioni originali e rielaborazioni di brani celebri.

Solidarietà

Domenica, Festa della Mamma, torna l'appuntamento con L'Azalea della Ricerca di Fondazione Airc, da 40 anni simbolo di impegno e progresso nella lotta contro il cancro femminile. A Caserta potremo acquistare le piantine in Piazza Dante ed in via Acquaviva, presso la storica Pasticceria Fiore.

Teatro

Domenica a Capua, nella Sala Teatro di Palazzo Fazio, la rassegna “FaziOpenTheater” prosegue con "Con la luce negli occhi – Sognando Diego Armando Maradona”. Riccardo Pisani firma testo e regia dello spettacolo, prodotto da “Contestualmente Teatro” di Napoli e “Compagnia Teatrale E” di Trento.