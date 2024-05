Caserta, cosa fare nel weekend del 18 e 19 giugno: gli appuntamenti

MANIFESTAZIONI/1

Sabato, in occasione della Notte europea dei Musei, la Reggia di Caserta sarà aperta fino alle 22.15, con ultimo accesso alle 21. Dalle 19.30 il biglietto avrà un costo simbolico di 1 euro. Già dalle 19 lo Scalone reale e il Vestibolo si animeranno delle coreografie delle danzatrici dell’associazione Arabesque cche accoglieranno i visitatori con tableaux vivant.

MANIFESTAZIONI/2

Appuntamento con la storia a Mignano Monte Lungo, che sabato fa rivivere il Medioevo con l’evento “Alla corte di Fieramosca”.

Con l’apertura e le visite al Castello, alle 16, si dà il via alla manifestazione che, tra cortei, spettacoli e sfide tra contrade, coinvolgerà i presenti fino alla mezzanotte.

MUSICA/1

La Cappella Palatina della Reggia di Caserta ospita da sabato la Primavera Mozartiana, una serie di concerti dell’Orchestra da Camera di Caserta. Si comincia con l’Orchestra e Simon Zhu, violinista tedesco di origini cinesi, vincitore nel 2023 del Premio Paganini, che dalle 20 proporranno alcune tra le più belle pagine mozartiane.

MUSICA/2

Venerdì nel SottoScale di Radio Zar Zak, a Casapulla, arriva Rossana Casale. Beniamina del pubblico italiano, proporrà il suo progetto più maturo, importante: "Almost Blue". Ad accompagnarla saranno Carlo Atti (sax tenore), Luigi Bonafede (pianoforte), Alessandro Maiorino (contrabbasso) ed Enzo Zirilli (batteria).

MUSICA/3

Il Latin Jazz Trio, ovvero Lello Petrarca (piano), Enzo Faraldo (six strings bass) e Gino Izzo (batteria), è in concerto sabato a Caserta, da Andy Osteria. Brani standard jazz, rielaborati in chiave latina, si alternano ai brani composti da Lello Petrarca.

TEATRO/1

A San Leucio OfficinaTeatro chiude la sua stagione con “Loris ed Eri più Silvia, diviso Claudio”, in scena sabato e domenica. Lo spettacolo, ispirato alle opere di Edward Albee, è scritto e diretto da Michele Pagano ed è interpretato da Giuseppe Marino e Francesca Natale.

TEATRO/2

Prosegue a Capua, nella Sala Teatro di Palazzo Fazio, la rassegna "FaziOpenTheater". Domenica la compagnia "Teatri 35" porta in scena lo spettacolo "La direttissima Napoli - Milano", ispirato all’opera di Eduardo Scarpetta ed Edoardo Ferravilla e con Gaetano Coccia e Davide Ferrari.