Paziente covid prova a fuggire dall'ospedale Il 70enne cade dalla finestra: ora è grave

MADDALONI- E’ caduto dalla finestra di «medicina 2» del Covid Hospital. E’ stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, un paziente 70enne che, secondo le prime sommarie testimonianze, avrebbe già tentato la scorsa notte di lasciare il nosocomio. E proprio l’ennesimo tentativo di fuga, alle 12.30, si sarebbe trasformato in incidente. E’ caduto sul retro del nosocomio (lato ingresso via Roma) dove sono presenti attrezzature per la climatizzazione e gli apparecchi elettromedicali riportando ferite diffuse. Tubi e strutture metalliche hanno attutito l’impatto al suolo. La ricostruzione dell’incidente è affidata alla Polizia che sta raccogliendo tutte le manifestazioni di insofferenza e le ore particolarmente agitate vissute in precedenza. Collaborano alla ricostruzione dal direzione sanitaria e i dirigenti dell’Asl.

