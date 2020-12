Caserta, 214 nuovi contagiati alla vigilia di Natale e 2 morti

CASSERTA- Nel report della vigilia di Natale sono 214 i nuovi contagiati in provincia di Caserta, stando al bollettino pubblicato dall'Asl di Caserta. I tamponi processati sono s tati 2.784. Ciò significa che quasi l'8% dei tamponi analizzati è risultato positivo al Covid. Altri due decessi si aggiungono alla lista dei pazienti morti infetti per un totale di 369 decessi dall'inizio della pandemia. Per fortuna non si arresta la conta delle guarigioni. Sono 273 i pazienti dichiarati guariti nelle ultime 24 ore, per un totale di 28.832 guarigioni a fronte di 5.368 positivi attualmente in cura in tutto il territorio provinciale. Continua a diminuire il numero dei contagiati attuali in Terra di Lavoro. Ciò nonostante resta alta la guardia delle istituzioni circa i possibili nuovi contagi. Da ieri vige la zona rossa e sembra che i cittadini stiano rispettando le restrizioni. Tuttavia resta attivo il quesito riguardo i possibili nuovi contagi che potrebbero risultare già dalla prossima settimana a seguito delle 'uscite' dello scorso weekend. Resta da aspettare per leggere sulla carta i numeri del bollettino ufficiale sull'emergenza in Terra di Lavoro.

