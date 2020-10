È un nuovo picco quello registrato ieri dall'Asl di Caserta. Sono 67 i nuovi contagi di Coronavirus che emergono dalla processazione di 995 tamponi. Ci sono anche altri 35 guariti. Ora il totale dei contagi dall'inizio di marzo - cioè da quando è iniziato l'incubo Covid - è 2061, mentre le guarigioni accertate sono 1191.

Guardando i dati del report la situazione sembra stia cambiando leggermente. Partendo dal fatto che Aversa, con i suoi 60 casi attuali, non è più il comune più contagiato. Passa al primo posto Castel Volturno, con 68 positivi attuali. Anche Caserta migliora: solo 49 sono i pazienti con Coronavirus. Sebbene è di ieri la notizia di una studentessa contagiata al Liceo Manzoni di Caserta e quindi la necessaria sanificazione.

A superarla è Casal di Principe con 50 casi attuali. Anche a Marcianise sono stato accertati 50 cittadini con il Coronavirus. Mentre San Cipriano di Aversa raggiunge i 51 casi attuali. Numeri che continuano a salire, specialmente per i più giovani. Tra la movida da un lato e le scuole dall'altro, sono proprio i bambini e i ragazzi a trasmettere, per fortuna in modo asintomatico, il virus. Diverse le scuole che proprio in questi giorni stanno facendo i conti con le misure anti Covid da far rispettare agli studenti.

A San Nicola la Strada in una scuola per l'infanzia è risultato positivo un bambino: ragion per cui l'istituto Baby's Garden resterà chiuso per la giornata di oggi per la sanificazione degli ambienti. Inoltre, sono stati comunicati i nominativi degli altri alunni per la ricostruzione dei contatti diretti al bimbo positivo al Covid.

SAN CIPRIANO

Anche a San Cipriano d'Aversa uno studente della scuola media è risultato positivo al tampone. A renderlo noto è stato il sindaco Vincenzo Caterino che ha firmato un'ordinanza di chiusura della scuola: «Il plesso resterà chiuso da lunedì 5 a mercoledì 7 ottobre. Dopodiché la classe del ragazzo con gli insegnanti staranno in quarantena e la scuola organizzerà per loro la didattica a distanza».



Anche a Santa Maria Capua Vetere sono risultati positive 15 persone, tra cui uno ricoverato all'ospedale Covid. È stato registrato come positivo anche un alunno dell'istituto comprensivo Principe di Piemonte rivolto ai più piccoli, con un nido e la scuola secondaria di primo grado. Il sindaco Antonio Mirra ha veicolato un messaggio in cui denuncia: «I presidi si stanno scervellando per adottare tutte le misure di prudenza possibili e immaginabili, e poi siamo costretti a vedere in strada gruppi di ragazzi che camminano uno addosso all'altro, tutti senza la mascherina». Quello a cui fa riferimento il primo cittadino sammaritano è l'atteggiamento dei ragazzi soprattutto nella movida.

LA STRETTA

Caserta, Aversa, Sant'Arpino e Santa Maria Capua Vetere: sono tutti comuni in cui i primi cittadini hanno spinto per una stretta sui controlli e sulle multe per i cittadini più giovani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

