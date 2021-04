Otto morti di Covid nelle ultime 24 ore Preoccupa il tasso di positività al 15%

CASERTA - Otto morti di Covid nelle ultime 24 ore nel Casertano e un indice di contagio molto alto, vicino al 15%: sono i due dati non positivi emersi dal bollettino giornaliero dell'Asl di Caserta, che certifica il superamento nel Casertano della soglia delle millecento vittime - sono 1101 - da inizio pandemia, ovvero da marzo 2020. A far preoccupare è anche l'indice di positività, del 14,88%, con 245 nuovi positivi su 1647 tamponi processati; i guariti nelle ultime 24 ore sono 237.

Il numero di positivi attuale nel Casertano resta stabile rispetto a ieri, a quota 6789, in calo rispetto ad inizio aprile - il primo aprile i positivi nel Casertano erano 7066 - anche se la discesa della curva non è veloce come poteva attendersi, e il numero totale di contagiati resta comunque elevato. È il capoluogo Caserta il centro con il maggior numero di positivi (468), seguito da Maddaloni (432) e Marcianise (427), mentre Aversa ha meno di 400 positivi (328).

Ci sono però altri centri più piccoli con un alto tasso di positivi: Orta di Atella (297), già zona rossa durante la seconda ondata, San Felice a Cancello (257), Lusciano (233), Trentola Ducenta (229).