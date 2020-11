Zero guariti. Pesa decisamente di più questo dato che quello che riguarda i nuovi positivi. Questi ultimi, stando al report giornaliero dell'Asl di Caserta pubblicato ieri, è di 589 contagiati. A contrapporsi ai nuovi positivi, però, al contrario delle ultime giornate, non ci sono nuove guarigioni. Inoltre, altro dato più che pesante, è quello dei decessi: per l'Asl sono risultati otto i pazienti deceduti infetti al Covid: erano cittadini di Caserta, Aversa, Castel Morrone, Mondragone, San Nicola la Strada, Santa Maria a Vico, San Prisco, Teverola. Ora il numero totale dei decessi è 211 mentre quello dei positivi attuali è 17.583.

Tra i centri più colpiti restano in prima fila Aversa e Caserta, anche per il numero più alto di abitanti. Entrambe le città hanno superato i 1.200 positivi attuali: Caserta è a quota 1.232, mentre Aversa a 1.279. L'andamento del contagio però è visibile anche negli altri comuni del casertano, in particolare quelli dell'Agro aversano. Numeri alti che continuano a crescere nonostante il lockdown ormai di una settimana. Il vero effetto della chiusura in regione potrà essere rivelato soltanto con i numeri che verranno registrati nella settimana che inizia da oggi. È da oggi quindi che sarà possibile verificare la serietà dei cittadini nel rispettare i divieti di sicurezza per la salvaguardia della salute pubblica.

Intanto, nelle strutture ospedaliere Covid e sul territorio continua il duro lavoro di chi sta cercando di gestire l'infezione. In particolare, cresce sempre di più la mole di lavoro per quegli operatori che si ritrovano a concepire i comuni e le strade come veri e propri reparti ospedalieri d'eccezione. Per Caserta, l'Asl ha attivato già dalla prima fase dell'emergenza i Team Covid. La scorsa primavera erano solo tre le squadre che prendevano in carico i pazienti positivi in isolamento domiciliare. Oggi, grazie ad una nuova organizzazione concepita dalla direzione aziendale, sono 15 le quadre del territorio dedicate ai pazienti Covid, con altre 5 dedite esclusivamente all'esecuzione e alla raccolta dei tamponi molecolari.



Da tre a venti squadre di specialisti che lavorano affinché l'emergenza venga gestita scongiurando una congestione ospedaliera che sarebbe molto difficile risolvere, visto la disponibilità esigua di posti letto e la carenza di personale che si fa sempre più acuta. Su questo ultimo punto, la direzione dell'Asl lavorerà in questa settimana al reale fabbisogno delle squadre sul campo. già è noto il fabbisogno degli infermieri per le nove Unità operative della prevenzione collettiva: per ognuna, occorrono almeno tre medici Usca, ovvero delle unità speciali di Continuità assistenziale. Ora però al centro delle questioni risulta sempre la necessità di sanare in qualche modo la lacuna del personale sanitario, provato anch'esso dal contagio Covid.



