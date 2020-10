Altro decesso di persona risultata positiva al Coronavius. Si tratta di un cittadino di Vitulazio e a dare la notizia è l'amministrazione guidata dal sindaco Raffaele Russo.

In un post della pagina Facebook del comune si legge: «Ci è giunta in mattinata la triste notizia che un nostro concittadino, risultato positivo al test Covid-19, è deceduto nel presidio ospedaliero dove era ricoverato da alcuni giorni. A nome mio e dell'amministrazione comunale esprimo cordoglio a tutti i suoi familiari». Ora, si sta assistendo all'aumento di contagio proprio fra i piccoli comuni del casertano. Secondo il report ufficiale dell'Asl di Caserta pubblicato ieri, sono 84 i nuovi positivi della provincia che portano il totale dei contagiati a 2.780, di cui 1369 attuali. Registrati però anche 27 guariti: ora le guarigioni dall'inizio dell'emergenza sono 1356.

Le 84 positività emergono dall'analisi di 815 tamponi processati nelle ultime 24 ore prima della pubblicazione del report dell'Asl. Registrato anche un caso a Pietravairano, dove fino a ora persisteva lo zero contagi. A Cesa sono stati accertati 11 positività: tra questi anche un bimbo di un anno. A renderlo noto all'amministrazione è stato il dipartimento di Prevenzione collettiva. «La situazione negli ospedali al momento è sotto controllo, così come quella sul territorio. E Teano mi preoccupa poco con gli undici casi di Covid conclamati; maggiori criticità le riscontriamo in comuni più piccoli, dove è alto il numero di contagi se raffrontato alla popolazione residente, penso a San Cipriano d'Aversa o a Casapesenna». Questo è quanto dichiara il direttore generale dell'Asl casertana, Ferdinando Russo. In effetti, oltre a Marcianise, comune più colpito con 109 casi attuali, e Castel Volturno, con i suoi 82 positivi, i piccoli comuni aumentano il numero dei cittadini positivi di giorno in giorno. A San Cipriano d'Aversa sono 89 i contagiati attuali, mentre a Casal di Principe sono 82. Anche a Villa Literno sta aumentando il numero degli infetti: ieri era 75.



A Caserta e Aversa, centri più colpiti nelle settimane a cavallo tra agosto e settembre, ora si registrano 69 casi attuali, in entrambi i comuni. «La maggior parte dei contagiati è asintomatica», afferma Russo. Le strutture destinate ai pazienti Covid, infatti, non sono completamente impegnate.

TERAPIA INTENSIVA OPEN

Nella notte tra giovedì e venerdì ha aperto i battenti anche il modulo di Terapia Intensiva dell'ospedale di Caserta: dei 24 posti della sub-intensiva, oltre un terzo è occupato. Nel Covid Hospital di Maddaloni, su un totale di 86 posti letto, circa 70 posti sono impegnati, sebbene molti pazienti siano di competenza di Asl napoletane. «Molti saranno dimessi nelle prossime ore e nei prossimi giorni», spiega il direttore dell'Asl. Caratteristica degli attuali contagi è l'assenza di sintomi, cosa che rende possibile la gestione dei pazienti anche nel proprio domicilio, attraverso i tre Team Covid dell'azienda sanitaria casertana. Cinque i pazienti ricoverati a Teano, nel vecchio ospedale, dove l'azienda sanitaria ha attivato venti posti letto per la terza fase Covid, ovvero per coloro clinicamente guariti ma che hanno bisogno di ancora tempo in attesa della negativizzazione del virus. Un sistema quello di attivare i posti a Teano in attesa della negativizzazione, che rende fruibile - da parte di altri pazienti - il presidio di Maddaloni.

