I Carabinieri, ieri, in Comune per alcune verifiche nell'ufficio tecnico riguardanti il Centro Commerciale Campania e, in particolare, il crollo della controsoffittatura nei pressi della piazza principale della struttura. Oggi, intanto, riapre il Parco Urbano della 167. Sorpresa, ieri mattina, tra i tanti frequentatori di piazza Umberto I quando ben due pattuglie di carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Marcianise hanno parcheggiato le loro auto fuori il palazzo comunale, accedendo poi all'interno. Molti hanno pensato ad un'operazione dei militari alla ricerca di qualche malvivente o a notifiche di reati a qualche amministratore. Nulla di tutto questo, i carabinieri si sono recati presso l'ufficio tecnico dove hanno acquisito diversi fascicoli su delega della Procura della Repubblica.

In un primo momento sono state fatte varie ipotesi, come la conseguenza di un esposto fatto agli organi competenti circa il rilascio di alcune pratiche edilizie. I militari, invece, erano alla ricerca di documenti riguardanti il Centro Commerciale Campania e, in particolare, utili al prosieguo delle indagini della magistratura sul crollo dei pannelli di una controsoffittatura lo scorso 11 maggio. Un evento che, fortunatamente, non registrò alcun danno a persone, nonostante fosse sabato sera, poiché avvenne dopo le 22 quando i negozi delle gallerie del Centro erano già chiusi ma anche per la prontezza dell'intervento della squadra antincendio della struttura, avvisata dai dipendenti della gelateria La Scimmietta.



Il personale del Centro, infatti, prontamente intervenuto provvide ad allontanare le poche persone che si intrattenevano nell'area e a transennarla. Dopo pochi minuti venne giù la controsoffittatura. La Procura, tra l'altro, dopo aver messo sotto sequestro il corridoio dove era avvenuto il crollo, il giorno dopo nominò anche due periti, il professor Gianfranco De Matteis e l'architetto Anacleto Fuschetti, già responsabile dell'ufficio tecnico di Marcianise. Anche se, come si diceva, il crollo non registrò alcun ferito, se fosse avvenuto in un altro orario poteva trasformarsi in tragedia, come affermò il comandante dei Vigili del Fuoco di Caserta, Paolo Massimi nelle ore successive: «Avremmo potuto raccontare una storia diversa - disse - e molto tragica se il crollo fosse avvenuto alcune decine di minuti prima». La richiesta della documentazione che poi è stata portata via dai carabinieri, probabilmente, può essere comprovante di chiare responsabilità.

Intanto, questa mattina, dalle 10, riapre al pubblico il. L'area verde attrezzata era stata chiusa per essere sottoposta a un intervento generale di riqualificazione, ammodernamento e messa in sicurezza. I lavori, partiti ilscorso, sono stati realizzati grazie a un finanziamento erogato dal Ministero dell'Interno di circa. Diverse le opere realizzate nell'arco di questi due mesi come il rifacimento integrale della pavimentazione antitrauma per garantire maggiore sicurezza ai più piccoli e abbelliree il percorso dei vialetti interni con la posa in opera del nuovo manto, oltre alla messa in sicurezza della recinzione della pista di pattinaggio. L'amministrazione comunale ha deciso di riaprire l'area verde anche se non sono ancora terminati tutti gli interventi previsti per restituire alle famiglie uno spazio per vivere ore di svago all'aria aperta. L'esecuzione del cronoprogramma dei lavori compatibili con la frequentazione dell'area proseguirà già a partire dalla prossima settimana.