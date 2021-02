CASERTA - Sospesa l'attività didattica in presenza nella scuola media statale Dante Alighieri per casi di positività al Covid. A dare la notizia è stato lo stesso istituto attraverso un avviso pubblicato sulla home page del proprio sito internet. "Nella tarda serata di oggi, martedì 02 febbraio 2021 - si legge da ieri - questa dirigenza scolastica e il referente Covid hanno ricevuto indicazioni dall’Asl di Caserta di dover attivare situazioni di quarantena per alunni e docenti che non consentono di organizzare la didattica in presenza assicurando l’osservanza delle misure di sicurezza.

Alla luce di ciò si dispone da oggi mercoledì 03 febbraio 2021, che le lezioni per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado si terranno in modalità didattica a distanza", "secondo l’orario scolastico seguito in presenza", si legge ancora nella nota.

"Qualora in tempi brevi si dovessero ripristinare le condizioni organizzative e di sicurezza idonee a svolgere le lezioni in presenza, si procederà a far rientrare, anche a rotazione, gli studenti in aula".

