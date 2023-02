Ammonterebbe a circa due milioni di euro il danno erariale contestato dalla Procura regionale della Corte dei Conti della Campania a undici persone gravitanti nel settore della sanità casertana, invitati a «dedurre» sulle accuse mosse dagli inquirenti contabili.

I cosiddetti «inviti» sono notificati dalla Guardia di Finanza di Caserta a dirigenti e funzionari dell'Asl di Caserta e al direttore sanitario e al legale rappresentante di un noto centro antidiabete privato casertano in relazione a un presunto danno all'Erario quantificato proprio in due milioni di euro. I finanzieri hanno anche notificato un sequestro cosiddetto conservativo, su immobili e rapporti finanziari - da circa due milioni di euro al legale rappresentante della struttura privata casertana, titolare del centro antidiabete, operante, sino al 2021, in regime di accreditamento istituzionale con l'ASL Caserta. Secondo quanto emerso dalle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria di Caserta le prestazioni erogate sono risultate superiori a quelle autorizzate, prestazioni comunque pagate dall'Asl, tra il 2017 e 2020, determinando, così, secondo gli inquirenti, l'ingente danno all'Erario.

La misura cautelare, riferisce una nota delle Fiamme Gialle è stata richiesta e ottenuta dalla Procura contabile «a margine dei contestuali addebiti di responsabilità amministrativa elevati con un atto d'invito a fornire deduzioni (ai sensi dell'art. 67 del Codice di giustizia contabile) notificato, con l'ausilio dei finanzieri, nei confronti della medesima impresa sanitaria e di altri 10 soggetti, comprendenti il direttore sanitario del centro antidiabete, nonché alcuni funzionari e dirigenti dell'Asl Caserta».

Le contestazioni sono supportate dall'attività istruttoria svolta dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Caserta che ha riguardato, in particolare, le modalità di rendicontazione, di controllo e di remunerazione delle prestazioni erogate dai centri accreditati, risultate ben superiori a quelle preventivamente autorizzate con l'attribuzione della cosiddetta Capacità Operativa Massima (C.O.M.), che le Aziende sanitarie locali adottano per ogni centro accreditato, esprimendo i carichi di lavoro compatibili con determinati standards di adeguatezza e qualità dei servizi resi all'utenza.



Ai soggetti destinatari dell'invito, a diverso titolo, è stato contestato di aver prodotto un danno finanziario all'azienda sanitaria pubblica, pari all'importo garantito dal sequestro conservativo concesso, derivante dal riconoscimento e dalla liquidazione di corrispettivi indebiti per varie tipologie di prestazioni afferenti alla branca della diabetologia, acquisite dall'Asl Caserta negli anni compresi tra il 2017 e il 2020. Un lavoro complesso che ha impiegato l'accertamento di numerosi documenti acquisiti dalle fiamme gialle sia presso l'ente pubblico che il centro clinico privato. Ma non è finita: analoghe iniziative, annunciano gli investigatori, si stanno attualizzando nei confronti di enti accreditati che operano nel medesimo settore sanitario.



Intanto è tutto pronto per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2023 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania fissato per martedì prossimo 28 febbraio alle ore 11. La cerimonia si terrà a Napoli, nell'Aula Magna del Centro Congressi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. In quella sede, come ogni anno, sarà resa nota l'attività dei giudici contabili anche per quanto riguarda la provincia di Caserta. Diversi settori, infatti, oltre a quelli sulla sanità, sono stati oggetto in passato dell'attenzione della Procura Procura regionale della Corte dei Conti della Campania. Amministratori e dirigenti di enti (Comuni, Provincia), medici condannati a risarcire ma anche i rari e cosiddetti giudizi di parte che riguardano procedimenti intesi a risolvere controversie in materia di contabilità pubblica.