CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 23 Agosto 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2018 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno spettacolo indegno per un sito regale unico al mondo qual è la Reggia di Caserta quello che si è presentato ieri alla vista dei turisti in visita al sito monumentale proprio in uno dei luoghi più ammirati e suggestivi del parco, in prossimità, cioè, della fontana di Diana e Atteone, proprio al vertice della lunga via d'acqua. Pile di bottiglie di plastica ancora integre, cartoni vuoti, scatoloni ammassati, un bancone di quelli che si usano per la conservazione e vendita di gelati: il tutto ricoperto malamente con fogli di cellophane azzurri, riparati (si fa per dire) da un gazebo ormai divelto dalla pioggia e dal vento che si sono abbattuti in questi giorni sulla città. E, nel bel mezzo di questo cumulo di materiale, campeggia, ironia del caso, un cartello con la scritta «Diana e Atteone. Fine restaurant, pizzeria», appoggiato li forse dopo la chiusura del vicino, omonimo ristorante. L'informe ammasso e', in effetti, quello che resta, dopo, appunto i recenti temporali, del punto di ristoro provvisorio posizionato di fianco al ristorante Diana e Atteone, recentemente aperto e gestito dalla stessa società concessionaria, il consorzio Daman, subentrato, solo qualche mese fa, ad Angelica poi società Luca Picione.