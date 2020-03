«Se paghi eviti la massima sanzione prevista dall'accertamento fiscale, che è sicuramente superiore». Era questo, più o meno, il tenore delle proposte rivolte a imprenditori e commercianti che venivano contattati da un «faccendiere» di una dipendente dell'Agenzia delle Entrate di Caserta, per risolvere presunti violazioni fiscali durante le visite eseguite di volta in volta presso vari esercizi pubblici.

Ieri, la Procura di Santa Maria Capua Vetere, guidata da Maria Antonietta Troncone, ha chiuso le indagini a carico di tre persone: si tratta della dipendente dell'Agenzia delle Entrate, Teresa Stellato, di San Prisco; di un suo collaboratore, Saverio Martino e del titolare di un ristorante, Angelo Caputo, il quale metteva a disposizione il locale per gli appuntamenti tra commercianti e gli altri due indagati. Saverio Martino, vantandosi della conoscenza della donna, proponeva un modo meno dispendioso per mettere a posto gli illeciti fiscali.

Tra le vittime «accertate», c'è la titolare di una nota farmacia di Cancello ed Arnone che avrebbe sborsato 21 mila euro, salvo poi denunciare il tutto. Da qui è nata l'inchiesta, risalente al 2012, che ha portato all'incriminazione dei tre per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio. Già, perché i dati sensibili e coperti da segreto delle posizioni fiscali, venivano rivelati finendo a conoscenza anche del collaboratore della Stellato e degli utenti.

IL METODO

Secondo la Procura, la funzionaria, con la collaborazione di Martino, induceva le persone destinatarie di controlli di natura fiscale a versare somme di denaro per eludere le sanzioni previste per le evasioni. In caso di rifiuto, la donna minacciava l'applicazione della sanzione massima. Secondo quanto emerso, Martino era colui che doveva avvicinare le vittime. Poi, in una fase successiva, accompagnava la funzionaria agli incontri con gli imprenditori. Gli incontri avvenivano sempre nel ristorante di Angelo Caputo, a sua volta remunerato per la messa a disposizione del locale di Cancello ed Arnone. Ora gli indagati dovranno presentare le memorie difensive e chiarire la propria posizione: da questa fase potrebbe emergere una responsabilità diversa per ognuno, a seconda delle proprie ragioni. La notizia, diffusasi già ieri, del coinvolgimento della dipendente dell'Agenzia delle Entrate nella vicenda giudiziaria ha lasciato molti perplessi anche negli stessi ambienti. L'indagine tende però ad accertare anche se ci sono stati ulteriori commercianti, imprenditori e titolari di attività avvicinati dal factotum della Stellato che potrebbero essere stati destinatari delle stesse richieste che avvenivano, a quanto pare, in modo velato.

IL PRECEDENTE

Al momento, per la Procura era stato messo in piedi un sistema che avrebbe garantito loro diverse adesioni di persone sotto accertamento: diversi anni fa sull'ufficio delle Entrate di Caserta si abbattè una bufera giudiziaria che coinvolse anche vertici mentre risale a pochi anni fa un'inchiesta sui furbetti del cartellino dell'ex Conservatoria di Santa Maria Capua Vetere, acquisita poi all'Agenzia delle Entrate. Non ci fu abuso d'ufficio né alterazione dei dati informatici nella vicenda invece in cui furono coinvolti tre funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Caserta, tutti assolti dai giudici del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, due anni fa.

