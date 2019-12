Circa 70 persone sono state identificate dagli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Santa Maria Capua Vetere, nel corso di uno speciale servizio di controllo del territorio, eseguito ieri in collaborazione con il Reparto prevenzione crimine 'Campania'. Nel corso dei controlli sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, per furto, quattro pregiudicati residenti a Eboli, trovati in possesso di un quantitativo consistente di derrate alimentari e bottiglie di alcolici rubati da un supermercato di Santa Maria Capua Vetere; l'autovettura utilizzata per commettere il reato è stata sequestrata.



Per i quattro è scattato un foglio di via con divieto di ritorno a Santa Maria Capua Vetere. Inoltre, gli agenti hanno elevato diverse sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada con ritiro amministrativo di documenti. Sono state controllate anche persone sottoposte a misure di prevenzione e cautelari. La Squadra di Polizia Amministrativa del Commissariato ha controllato gli esercizi autorizzati alla vendita di fuochi di artificio.