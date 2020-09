Caos graduatorie per le supplenze (Gps) nella scuola anche a Caserta dopo la pubblicazione, il 3 settembre, sul sito del provveditorato (http://www.at-caserta.it) delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, valevoli per il biennio 2020-2022. Un tabulato di ben 680 pagine con migliaia di docenti casertani precari che aspirano ad un contratto a tempo determinato per tutto l'anno. Graduatorie che serviranno alle scuole per coprire tutti i posti vacanti sin dal primo giorno di lezione. La contestazione dei sindacati, sia a livello nazionale che provinciale, riguarda la presenza nelle Gps di evidenti errori nei punteggi. A tal riguardo i segretari provinciali di Flc Cgil (Gaetanina Ricciardi), Cisl Scuola (Giovanni Brancaccio), Uil Scuola (Antonio Di Zazzo), Snals Confsal (Francesco Gresini) e Gilda Unams (Cesario Oliva), hanno denunciato che, anche in provincia di Caserta, le graduatorie per l'attribuzione delle supplenze annuali ai docenti, pubblicate dall'ufficio scolastico provinciale, diretto dal provveditore Vincenzo Romano, risultano contenere numerosissimi errori e incongruenze.

Tra gli errori segnalati dai sindacati casertani si riscontrano: l'attribuzione di punteggi inferiori a quelli spettanti o, al contrario, sensibilmente superiori; «sparizione» di classi di concorso legittimamente richieste dai candidati in possesso del prescritto titolo di accesso; la mancata indicazione del nominativo del candidato per alcune classi di concorso. Si tratta, per i sindacati di anomalie tali da mettere in discussione i sacrosanti diritti dei candidati e a preannunciare una disastrosa stagione di contenzioso per il Ministero dell'Istruzione, con notevolissimo aggravio di spesa per l'erario. «Tutto ciò - si legge nella diffida dei segretari provinciali di FlcCgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams nei confronti del provveditore di Caserta- non potrà che ripercuotersi su un avvio del nuovo anno scolastico purtroppo già scandito da profonde criticità e incertezze dovute all'emergenza Covid, e a farne le spese, oltre ai docenti penalizzati, saranno soprattutto gli alunni. Le scriventi organizzazioni sindacali, pertanto, stigmatizzano ancora una volta le scelte scellerate del Miur, volte ad introdurre ad ogni costo una procedura di presentazione delle domande del tutto nuova, lasciando, al contempo, tempi strettissimi e largamente insufficienti agli uffici per la valutazione delle domande stesse. Alla luce di quanto esposto, pur consapevoli della portata nazionale del problema legato alle istruttorie sulle domande Gps, le scriventi organizzazioni sindacali diffidano il dirigente dell'Ufficio IX, nella persona del dott. Vincenzo Romano, dal procedere alla calendarizzazione delle operazioni correlate al conferimento degli incarichi annuali da Gps, fino a quando le stesse non saranno depurate dagli evidenti e spesso inspiegabili errori che contengono». Ora si attende la decisione del provveditore di Caserta, Vincenzo Romano, se procederà o meno ad un nuovo controllo delle graduatorie provinciali del personale docente prima della pubblicazione del calendario per il conferimento delle supplenze previsto per i prossimi giorni.

