Lunedì 29 Luglio 2019, 14:13

Due albanesi sono stati arrestati dai carabinieri a Vitulazio con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due, rispettivamente di 20 e 19 anni, non si erano fermati ad un posto di blocco dopo l'alt intimato dai militari. Dopo un inseguimento, conclusosi nell'area di sosta di una stazione di servizio, il guidatore e chi stava seduto sul sedile anteriore passeggero, sono riusciti a fuggire nelle campagne vicine mentre non ce l'hanno fatta gli altri due occupanti seduti sul sedile posteriore dell'auto che sono stati arrestati dai carabinieri.Nel corso della perquisizione personale e dell'auto, i carabinieri hanno rinvenuto, nascosti sotto il sedile anteriore destro, una busta contenente un attrezzo per lo scasso (cosiddetto «piede di porco») ed un altro involucro nel cui interno vi erano due confezioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di 108 grammi. Gli arrestati sono stati portati presso casa circondariale Santa Maria Capua Vetere.