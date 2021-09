Caserta, tra dubbi e mascherine si ritorna tra i banchi di scuola

Domani inizia il nuovo anno scolastico per 134mila studenti della provincia di Caserta. Sarà un anno in presenza, ma con ancora «protagonisti» mascherine, gel igienizzante, distanziamento in classe e nei corridoi. Tante le incertezze e le preoccupazioni da parte di tutti, dal personale ai dirigenti scolastici, dalle famiglie agli stessi alunni a causa dell'emergenza sanitaria ancora in atto. Sarà comunque un momento importante, ritornare in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati