Arnesi e centraline per rubare autovetture: due persone fermate a Caserta

La polizia di Stato di Caserta, nella nottata del 27 aprile 2022, ha denunciato in stato di libertà due persone, classe ’62 e classe ’85, in quanto responsabili del reato di possesso di arnesi atto allo scasso.

In particolare, gli operatori delle volanti del locale u.p.g.s.p., durante un normale controllo del territorio teso a prevenire e contrastare il recrudescente fenomeno dei reati predatori in genere, in particolare dei furti di autovetture in questo capoluogo, hanno intercettato una fiat panda con targa straniera con due soggetti a bordo, che si aggiravano con fare sospetto tra le auto in sosta.

Alla vista degli operatori, gli occupanti della fiat panda, hanno tentato di sottrarsi al controllo e si sono dati alla fuga inseguiti dagli agenti che alcuni chilometri dopo hanno bloccato i malviventi. I predetti sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso ed alcune centraline decodificate utilizzate per disattivare i sistemi di allarme delle autovetture.

I due, un uomo ed una donna, entrambi già noti alle forze dell’ordine in quanto gravati da specifici pregiudizi di polizia, sono stati deferiti in stato di libertà per possesso di arnesi atti allo scasso e, nei loro confronti, è stata avviata la procedura amministrativa per l’adozione del foglio di via obbligatorio dal comune di Caserta.