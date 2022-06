Due candidati consiglieri a Mondragone nella lista degli impresentabili

Dei 18 risultati impresentabili, due calabresi, due pugliesi, cinque laziali, un friulano, due campani, quattro siciliani, un veneto e un emiliano. In questa tornata elettorale la Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie ha esaminato 19.782 nominativi, un «numero record di candidati verificati, con un incremento del 65% circa rispetto alla precedente tornata elettorale».

Sono solo due gli impresentabili in Campania, entrambi candidati a Mondragone. Il primo è Antonio Valenza della lista «Forza Italia», che sostiene il candidato Sindaco Alessandro Pagliaro nei cui confronti risulta emesso decreto che dispone il giudizio dal GUP del Tribunale di Napoli in data 4 novembre 2019 per il reato di riciclaggio. È in corso il dibattimento. Impresentabile anche Patrizia Barbato della lista «Città Futura», che sostiene il candidato Sindaco FrancescoLavagna nei cui confronti risulta emesso decreto che dispone il giudizio dal GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 24 aprile 2019 per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio. È in corso il dibattimento.