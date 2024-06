Undici sindaci confermati (Formicola, Caianello, Rocca d'Evandro, Gioia Sannitica, Piana di Monte Verna, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Santa Maria la Fossa, Conca della Campania, Curti e Valle Agricola) e tre uscenti bocciati. Soltanto tre donne conquistano la fascia tricolore tra le diciassette pretendenti: Marianna Dell'Aprovitola a Carinaro, che vince la sfida tutta in rosa con Concetta Della Volpe, Giustina Zagaria a Casapesenna che supera addirittura il 63% lasciando le briciole ad Alessandro Cirillo, ed Emilia Delli Colli a Rocca d'Evandro che resta al comando per una manciata di voti: sono soltanto 8 le preferenze di differenza con Ivan Marandola.

Sono questi i dati principali che emergono dall'analisi dei, esclusi quelli con più di 15mila abitanti (Casal di Principe, Aversa e Castel Volturno). A Valle Agricola, piccolo comune del Matesino, il sindaco uscente Rocco Landi vince con una percentuale bulgara del(422 preferenze su 492 votanti), mentre a Fontegreca solo 7 voti di scarto tra il vincitore Antonio Montoro e Stefano Cambio, con quest'ultimo che perde la fascia tricolore.. A Rocchetta e Croce Salvatore Geremia era già certo della vittoria, ma la sorpresa viene dalle liste farlocche visto che Vincenzo Tedesco ha conquistato 26 preferenze ed entra in consiglio insieme ad altri due militari. Per Franco Simone (4), Stefano De Simone (1), Enrico Esposito (1) e Gabriele D'Aguanno (2) non scatta, invece, il seggio.A Ciorlano Silvio Vendettuoli fa man bassa e conquista ildelle preferenze mandando al tappeto Carmine Lauro.Risultato a sorpresa a Macerata Campania dove l'ex sindaco Stefano Cioffi, del Pd, è stato travolto da Giovanni Battista Di Matteo con uno. Anche a Capodrise l'ex primo cittadino Vincenzo Negro ha dovuto cedere il passo a Nicola Cecere con unoTerzo mandato consecutivo per Antonio Raiano a Curti, che sbaraglia la concorrenza di Silvestro Nacca e amministrerà per altri cinque anni. A Gricignano d'Aversa non basta l'effetto rosa di Anna Michelina Caiazzo, che deve arrendersi alla grande performance della lista di Vittorio Lettieri.A Pietravairano Adriano Del Sesto al terzo tentativo ha avuto la meglio su Aldo Zarone, marito della sindaco uscente Marianna Di Robbio. Sfida molto combattuta a Teverola, dove Gennaro Caserta ha dovuto sudare le classiche sette camice per staccare Dario Di Matteo e Alfonso Fattore. A Casapulla Ferdinando Bosco torna a sedere sulla poltrona più ambita del Comune per la quarta volta.