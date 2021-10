Si blocca l'elaboratore del Comune Perse tutte le preferenze dei consiglieri

CASERTA - Paralisi dello scrutinio per le amministrative al Comune di Caserta. L'elaboratore dell'ufficio elettorale del Comune di Caserta è andato in tilt e sono andati persi tutti i voti con le preferenze alle 31 liste contenenti i consensi per ben 753 candidati. Il pasticcio è risultato evidente quando la piattaforma Eligendo del Ministero dell'Interno, collegata con il Comune di Caserta, ha, di colpo, assegnato 10 punti di distacco a Carlo Marino (candidato sindaco uscente del centrosinistra) nei confronti di Giampiero Zinzi (candidato sindaco del centrodestra). Entrambi al ballottaggio. In precedenza i punti di distacco erano cinque. Da ore negli uffici comunali di Caserta si lavora per riversare di nuovo nel sistema le preferenze che sono registrate sui verbali giunti dalle 91 sezioni di Caserta. Il risultato è che non si conoscono i voti ricevuti dai vari consiglieri e quindi nemmeno si sa chi è stato eletto o meno al Consiglio.

