17enne estorce centinaia di euro a coetaneo: arrestato in flagranza di reato

Un 17enne arrestato in flagranza dalla polizia di Stato per estorsione per aver costretto un coetaneo a consegnargli una somma di danaro di alcune centinaia di euro.

È accaduto a Caserta.

È stata la vittima a denunciare l'estorsore alla Polizia di Stato; gli investigatori della Squadra Mobile di Caserta hanno quindi seguito la consegna del danaro arrestando il 17enne. I poliziotti, su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno poi eseguito delle perquisizioni a caccia di smartphone per ricostruire eventuali complicità del 17enne. Sembra infatti che il giovane abbia agito almeno insieme ad un altro adolescente.