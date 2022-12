Caserta, estorce soldi ai familiari per acquistare stupefacenti

La polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto una persona di anni 37, poiché ritenuto responsabile dei reati di tentata estorsione, lesione e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, i poliziotti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di P.S. Aversa sono intervenuti per una segnalazione di lite familiare. Sul posto si sono ritrovati l'appartamento in estremo disordine e l'uomo, che cercava di colpire con una mazza da baseball suo fratello.

Alla vista dell’equipaggio della volante, il giovane ha cercato di sottarsi all'identificazione ma è stato immediatamente bloccato, dagli operatori, per eviare una nuova aggressione.

Dalle dichiarazioni dei familiari è emerso che era solito attuare queste forme di violenza allo scopo di imporre ai parenti di consegnargli somme di denaro necessarie per l’acquisto di stupefacenti.

Il 37enne è stato arrestato e condotto alla Casa Circondariale Santa Maria Capua Vetere.