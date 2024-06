Urne aperte, con l’incognita astensionismo, da oggi pomeriggio: alle 15 inizia la battaglia per le elezioni amministrative in 31 Comuni della provincia di Caserta e per le Europee. Si vota fino alle 23 di stasera e dalle 7 alle 23 di domani. Lo spoglio per le Europee inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, mentre lunedì alle 14 si passerà allo scrutinio per le amministrative.

Per le comunali 99 aspiranti sindaco, di cui 17 donne, con due liste ricusate per il mancato rispetto della parità di genere: “Uniti per Rocchetta e Croce” guidata da Salvatore D'Antico e “Aversa sicura” legata al candidato a sindaco Matacena. Sono invece 1.709 i candidati a consigliere disseminati in 134 liste totali che sperano di conquistare un seggio. Ad Aversa (24 consiglieri da eleggere), Casal di Principe (16), Castel Volturno (16), dove bisogna raggiungere la maggioranza assoluta, è ammesso anche il voto disgiunto. Si vota con un sistema maggioritario per il sindaco e viene eletto il candidato che ottiene più voti, a prescindere dalla percentuale, a Capodrise, Gricignano di Aversa, Macerata Campania e Teverola con 16 posti disponibili in consiglio, Carinaro, Casapesenna, Casapulla, Curti, Francolise, Gioia Sannitica e Rocca d'Evandro con 12 posti in assise, Ailano, Caianello, Castel di Sasso, Ciorlano, Conca della Campania, Fontegreca, Formicola, Marzano Appio, Piana di Monte Verna, Pietravairano, Prata Sannita, Pratella, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Santa Maria la Fossa, Tora e Piccilli e Valle Agricola con 10 scranni da conquistare. Ma questa tornata elettorale è stata anche quella del boom di schieramenti farlocchi con ben 25 liste cosiddette dei militari con relativi candidato a sindaco: 6 se ne contano a Ciorlano, 5 a Fontegreca, 6 a Rocchetta e Croce (dove il sindaco uscente Salvatore Geremia è praticamente già confermato visto che l’unico rivale vero è stato escluso), 4 a Roccaromana, 3 a Tora e Piccilli e una a Valle Agricola.

In Terra di Lavoro sono chiamati al voto 174.597 cittadini, secondo i dati aggiornati dalla Prefettura a 15 giorni dalle elezioni, che si divideranno nelle 208 sezioni allestite. A fare la parte del leone le donne (89.661) che superano gli uomini di circa 5mila unità (84.936). Tre i Comuni con più di 15mila abitanti dove sarà adottato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno che prevede un eventuale ballottaggio domenica 23 dalle 7 alle 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15: Aversa, Castel Volturno e Casal di Principe. La città normanna è quella che registra più votanti, 40.226, con 51 sezioni aperte. Il Comune del litorale, invece, conta 21.036 elettori (10.590 uomini e 10.446 donne) per 19 sezioni, mentre nella città dell’agro aversano ci sono 17.006 votanti, (8.297 uomini e 8.709 donne) con 16 sezioni. Il Municipio più piccolo chiamato ad eleggere il sindaco è Ciorlano con 422 elettori e ben 8 candidati a sindaco. Insolito particolare a Carinaro, dove ci sarà una sfida tutta in rosa per la conquista della fascia tricolore, tra Marianna Dell’Aprovitola e Tina Della Volpe. Si conferma anche in questa tornata elettorale il trionfo del civismo con 10 simboli di partito a campeggiare sulle 134 liste. Ad Aversa mettono il logo Fratelli d’Italia, Pd, M5s e Centro democratico, a Castel Volturno ci sono i marchi di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Pd, Psi e 5 Stelle. Niente bandiere, invece, a Casal di Principe e in tutti i piccoli Comuni.

Bandiere di partito invece sventolano per il rinnovo del Parlamento europeo. Otto gli aspiranti casertani in corsa per Strasburgo: Marco Cerreto (Fdi), Valentino Grant (Lega), Pina Picierno (Pd), Massimo Schiavone (Pd), Sonia Palmeri (Fi), Danilo Della Valle (M5s), Nicola Caputo (Stati Uniti d’Europa) e Arnaldo Gadola (Alternativa popolare). Per loro è stata una campagna elettorale un po’ sottotono, con pochi incontri sul territorio e niente confronti. Dei 76 europarlamentari italiani da scegliere, 18 sono quelli da eleggere nella circoscrizione Meridionale, che comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia, e Picierno e Grant sperano in una riconferma. Nei 104 comuni della provincia sono aperte 928 sezioni, di cui 3 ospedaliere, per permettere ai 753.807 elettori in Terra di Lavoro - 364.109 uomini e 389.698 donne - di poter esprimere le proprie preferenze (per un massimo di tre). Caserta città registra 60.836 elettori.