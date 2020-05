In fila al bar come all'ufficio postale. Anche per quindici minuti. In attesa di un caffè e di un cornetto. Una nuova immagine alla quale toccherà abituarsi nel corso di questa Fase 2. Da ieri mattina è ripreso infatti in città il servizio di caffetteria, ma solo per asporto e delivery. Vietato per i clienti consumare al bancone o comunque all'interno dei locali. A Caserta sono appena una ventina i bar che hanno accettato di riaprire i battenti a queste nuove condizioni. La maggioranza infatti ha deciso di aspettare la Fase 3 e tornare in attività a giugno. Chi ha alzato la saracinesca ieri però non sembra essersene pentito.

LEGGI ANCHE «Il vaccino italiano funziona». Ma lo Spallanzani: è presto. Cure con anticorpi “costruiti”

«Ero molto scettico fa notare Gianni Genovese titolare dell'omonimo chalet in piazza Vanvitelli e invece mi sono dovuto ricredere. La risposta dei cittadini è stata superiore alle aspettative. Oltre trecento caffè solo nella fascia mattutina con un picco tra le 7 e le 11 con un incasso di circa trecento euro. Mi sembra un buon risultato per essere il primo giorno». L'attività di asporto coinvolge da ieri anche ristoranti, trattorie, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e naturalmente le pizzerie, molte delle quali avevano ricominciato a lavorare già lo scorso 27 aprile seppure solo con la consegna a domicilio. Si stima che con le aperture di ieri, le attività di ristorazione operative in provincia di Caserta in questa fase abbiano raggiunto il trenta per cento del totale. Per tracciare un bilancio sulla ripresa di queste attività e registrare l'andamento e la risposta dei consumatori bisognerà tuttavia attendere qualche giorno trattandosi di locali attivi soprattutto nelle ore serali. I segnali sono però incoraggianti. Almeno a giudicare dal flusso automobilistico e dall'incremento dei pedoni in strada. Moderato ma consistente rispetto ai giorni precedenti infatti il traffico con veicoli parcheggiati ovunque. In alcuni punti persino in doppia fila come in piazza Vanvitelli e piazza Andolfato. Numerosi anche i pedoni e i ciclisti. Pochissimi quelli sprovvisti di mascherina. Tanti invece quelli senza guanti.

E poi c'è chi ha deciso, pur potendo, di non riaprire, a causa dei dettami estremamente rigidi imposti dal Decreto. È il caso di Michele Miccolo, titolare del ristorante Il Cortile di via Galilei: «Il mio locale non è attrezzato per l'attività di asporto spiega ciò significa che avrei dovuto effettuare un ulteriore investimento senza disporre delle risorse necessarie. A due mesi dall'inizio dell'emergenza Covid infatti non abbiamo ottenuto nessun aiuto economico dal Governo, la cassa integrazione non è stata erogata, dalla banca ancora nessuna notizia sul prestito. E tutto ciò dopo sessanta giorni di stop forzato con perdite di fatturato e spese fisse da sostenere quali il canone di locazione e le bollette. Impossibile riaprire a queste condizioni». Ieri intanto si sono riaccese le luci anche nei coiffeur di barbieri e parrucchieri così come nei centri estetici. Ma solo per protesta. In centinaia, ciascuno dal proprio negozio, hanno dato vita a un flash mob virtuale, esponendo un cartello con la richiesta al Governo di anticipare al 18 maggio la ripresa dell'attività che un Decreto ha calendarizzato invece per il primo giugno. Un altro gruppo formato da circa quindici parrucchieri si è riunito invece davanti alla saracinesca abbassata di un salone di Santa Maria Capua Vetere per sensibilizzare sul tema anche le istituzioni locali e i passanti. Due al momento i sindaci, rispettivamente di Prata Sannita e Santa Maria Capua Vetere, che hanno sposato la causa della categoria e garantito che presto si faranno portavoce delle loro istanze presso la Regione.

Una protesta dai toni pacati che si è svolta nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, ci tengono a sottolineare i parrucchieri. «È ormai chiaro a tutti fa notare Vincenzo Marzuillo, rappresentante della federazione dei parrucchieri di Confcommercio che siamo tra coloro che hanno subito il danno maggiore. Dopo un'agonia di quasi sessanta giorni, costretti a investire somme esorbitanti per attivare una cassa integrazione che tra l'altro non è stata ancora erogata, ci chiedono di restare chiusi un altro mese. È assurdo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA