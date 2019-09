CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 1 Settembre 2019, 14:00

Finisce con due feriti, uno dei quali con taglio di oltre dieci centimetri, il litigio iniziato nella mattinata di ieri nella centralissima via Roma a Caserta, nei pressi di una caffetteria. È accaduto a metà mattinata di ieri quando un cittadino extracomunitario si presenta per chiedere il conto di alcuni lavori di tinteggiatura effettuati tempo addietro.Nel vedersi negare quanto concordato, l'imbianchino va su tutte le furie inveendo nei confronti del committente dei lavori, un barista, che avrebbe commissionato i lavoretti per casa sua e non li avrebbe mai pagati.